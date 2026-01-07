Fala de Hulk sobre situação com Atlético-MG não muda postura do Fluminense

O Fluminense mantém contato com o estafe de Hulk para ter o jogador em 2026. O atacante passa por um momento de indefinição contratual com o Atlético-MG desde dezembro de 2025. O Tricolor aguarda a resolução dessa situação para avançar as tratativas com o atleta. Na terça-feira (6), após coletiva do diretor de futebol do Galo e declarações do próprio Hulk, a "novela" ganhou um capítulo importante.

Em coletiva na Arena MRV, Paulo Backs, diretor do Atlético, confirmou que o estafe de Hulk tem uma proposta de outro clube brasileiro. Essa informação foi confirmada horas depois também pelo atacante via Instagram.

— O Atlético deu aval para outros clubes apresentarem proposta? Sim. Outro clube apresentou proposta esportiva clara por dois anos diretos? Sim. As propostas recebidas eram maiores financeiramente que as do Atlético? Não. Eram, inclusive, um pouco menores — escreveu Hulk.

Nesse mesmo pronunciamento, Hulk afirma que vai cumprir seu contrato até o fim com o Atlético. Esse vínculo, no momento, vai até o fim de 2026. O Fluminense, porém, tem ciência disso desde o início das negociações e segue aguardando o desfecho entre o jogador e o Galo.

Por conta do perfil do acordo entre Hulk e o Atlético, todo final de temporada o contrato é revisto e ajustado, processo que ocorre nesse momento. Por isso, o "cumprir o contrato até o final" dito pelo jogador não necessariamente indica que esse vínculo não pode ser alterado e finalizado já neste ano.

O Atlético não tem interesse na saída do jogador, que é visto como um ídolo dentro do clube. Porém, com idade avançada e custo elevado, é natural que cada decisão seja tomada com muita cautela. Nesse momento, o cenário é de indefinição. A postura do Fluminense é de continuar aguardando esse desfecho. Caso o fim seja uma saída de Hulk do Galo, o Tricolor é o destino natural do atacante.

Ídolo do Atlético-MG, Hulk se tornou o principal jogador do time desde que retornou ao futebol brasileiro em 2021, após cinco temporadas na China. Nesse período, o camisa 7 soma 279 jogos, 134 gols e 52 assistências. Pelo clube, conquistou o pentacampeonato mineiro conscutivo entre 2020 e 2025, o Brasileirão e a Copa do Brasil de 2021, e a Supercopa em 2022.