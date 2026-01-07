Universidad de Chile define preço por Lucas Assadi, alvo do Atlético-MG

Visando fortalecer o elenco para o início das competições oficiais da temporada, o Atlético demonstra interesse na contratação de Lucas Assaldi. O meia chileno, de 21 anos, entrou no radar do clube e o interesse foi confirmado pelo (CSO) do Galo, Paulo Bracks, durante entrevista coletiva concedida nesta terça-feira (6).

— O Assadi é um jogador interessante, que interessa. Estamos na mesa. Assadi está na mesa, jogador que não está avançado, mas está na mesa — disse Bracks.

No entanto, para liberar o jogador, considerado uma das principais promessas do futebol chileno, a Universidad de Chile, clube ao qual Assaldi pertence, já definiu o valor da negociação. Segundo informações da TNT Sports Chile, confirmadas pelo Lance!, o preço estipulado é de 5 milhões de dólares, o que corresponde a aproximadamente 27 milhões de reais.

Nesta terça-feira (6), ao deixar o centro de treinamentos da Universidad de Chile, Assaldi foi questionado sobre a possibilidade de deixar a equipe e atuar fora do país. O meia, no entanto, desconversou sobre o tema e afirmou que qualquer definição a respeito do seu futuro está sendo tratada por seus empresários.

— Prefiro não falar sobre isso. Isso deixo com o meu representante, estou aqui, me reapresentei, estou treinando com e pertenço a La U — disse o jogador.

Lucas Assadi, U de chile (Foto: Nicolas Maldonado / U de Chile)

Quem é Lucas Assaldi, alvo do Atlético?

Lucas Assaldi é um meia chileno de 21 anos, considerado uma das principais promessas do futebol do país. Revelado pelas categorias de base da Universidad de Chile o jovem se firmou no time profissional e se tornou peça fundamental da equipe.

O jogador se destaca por sua técnica apurada, visão de jogo refinada e versatilidade no meio-campo, combinando criatividade na construção das jogadas, capacidade de organização tática, passes precisos e grande mobilidade.

Na temporada 2025, Lucas Assadi disputou 30 partidas, marcando 11 gols e distribuindo seis assistências.