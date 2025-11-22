Adversário do Atlético-MG, como chega o Lanús na final da Sul-Americana?

Atlético-MG e Lanús decidem neste sábado (22), em Assunção, a final da Copa Sul-Americana. O time argentino chega ao duelo em momento estável na temporada, com desempenho consistente tanto no Campeonato Argentino quanto no cenário continental. A equipe comandada por Mauricio Pellegrino busca repetir o padrão apresentado ao longo do ano nas duas frentes, principalmente no Clausura.

Lanús no Campeonato Argentino

O Lanús ocupa a oitava colocação da tabela anual do Campeonato Argentino, com 50 pontos. No Apertura, os Granatas ocuparam a sétima colocação do Grupo B, com 20 pontos, em campanha marcada por empates, sendo oito em 16 jogos. No mata-mata, o time caiu nas oitavas, ao ser eliminado pelo Boca Juniors por 4 a 2 nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar.

Já no Clausura, o desempenho do Lanús melhorou, finalizando a campanha na segunda colocação do Grupo B, com 30 pontos, um a menos que o Rosario Central. Nas oitavas, irão receber o Tigre, na quarta-feira (26).

Após garantir vaga na decisão ao superar a Universidad de Chile na semifinal, o Lanús teve tropeços nas últimas três partidas pelo Clausura do Campeonato Argentino. Nesse período, acumulou uma derrota no clássico contra o Banfield, um empate diante do San Martín e uma vitória sobre o Tucumán.

O Lanús venceu o Vasco e o Fluminense durante a campanha na Sul-Americana (Foto: Luis Robayo/AFP)

Desempenho continental

Na Copa Sul-Americana, o Lanús construiu trajetória consistente. A equipe encerrou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo G, que também teve o Vasco, com 12 pontos acumulados. Nas fases eliminatórias, superou Central Córdoba, Fluminense e Universidad de Chile, assegurando presença na decisão em Assunção.

Para enfrentar o Atlético-MG, Pellegrino deve repetir a formação utilizada no jogo de volta da semifinal. Sem desfalques, o Lanús tende a ir a campo com Nahuel Losada, Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera e Rodrigo Castillo. O esquema adotado naquele confronto foi o 4-2-3-1, com destaque para a função de criação exercida por Marcelino Moreno, referência técnica da equipe argentina.

Aquino vence Fábio em Fluminense x Lanús (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Lanús copeiro

Nos últimos 15 anos o Lanús se firmou no cenário continental, sempre disputando as competições, chegando em decisões e levantando troféus. Tendo em vista esse recorte de tempo, os granates só estiveram fora de Copa Sul-Americana ou Copa Libertadores em dois anos, 2019 e 2023, nas outras 13 vezes esteve presente nos torneios da América do Sul.

Um clube que está longe de ter a expressão e força dos gigantes da Argentina, mas que em números recentes se coloca na prateleira mais alta. Nesse mesmo período, com a final do próximo sábado contra o Atlético, o Lanús se igualou com o River Plate em número de decisões continentais disputadas, são quatro, além de estar acima do gigante Boca Juniors que acumula apenas três.

Nas três finais continentais já disputadas pelo Lanús, a equipe venceu apenas uma, a Sul-Americana de 2013, ganhando da Ponte Preta naquela ocasião. Nas outras duas saiu derrotado, para o Defensa e Justicia em 2020 também pela Sula, e para o Grêmio na Libertadores 2017.

Tendo em vista toda a história do clube, além do título da Sula, os granates tem outra conquista continental. Venceram a Copa Conmebol de 1997 em cima do Santa Fé (COL), competição que o Atlético é bicampeão (1992 e 1997).

O Lanús foi campeão da Sul-Americana em 2013 (Foto: Reprodução)

Final Sul-Americana Atlético-MG x Lanús

Atlético e Lanús se enfrentam neste sábado às 17h no estádio Defensores del Chaco em Assunção no Paraguai. Quem vencer leva o troféu para casa, em caso de empate no tempo normal, o caneco será decidido nas penalidades máximas.

