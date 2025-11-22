menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsAtlético Mineiro

Adversário do Atlético-MG, como chega o Lanús na final da Sul-Americana?

Após desempenho irregular no Apertura, os Granatas se recuperaram no Clausura

joaopedro-aspect-ratio-1024-1024
João Pedro Rodrigues
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 22/11/2025
08:33
Lanus' players celebrate after winning the Copa Sudamericana semifinal second leg football match between Argentina's Lanus and Chile's Universidad de Chile at the Ciudad de Lanus stadium in Lanus, Buenos Aires province, on October 30, 2025. (Photo by Juan MABROMATA / AFP)
imagem cameraO Lanús ficou na oitava colocação na tabela anual do Campeonato Argentino (Foto: Juan MABROMATA / AFP)
Atlético-MG e Lanús decidem neste sábado (22), em Assunção, a final da Copa Sul-Americana. O time argentino chega ao duelo em momento estável na temporada, com desempenho consistente tanto no Campeonato Argentino quanto no cenário continental. A equipe comandada por Mauricio Pellegrino busca repetir o padrão apresentado ao longo do ano nas duas frentes, principalmente no Clausura.

Lanús no Campeonato Argentino

O Lanús ocupa a oitava colocação da tabela anual do Campeonato Argentino, com 50 pontos. No Apertura, os Granatas ocuparam a sétima colocação do Grupo B, com 20 pontos, em campanha marcada por empates, sendo oito em 16 jogos. No mata-mata, o time caiu nas oitavas, ao ser eliminado pelo Boca Juniors por 4 a 2 nos pênaltis, após empate por 0 a 0 no tempo regulamentar.

Já no Clausura, o desempenho do Lanús melhorou, finalizando a campanha na segunda colocação do Grupo B, com 30 pontos, um a menos que o Rosario Central. Nas oitavas, irão receber o Tigre, na quarta-feira (26).

Após garantir vaga na decisão ao superar a Universidad de Chile na semifinal, o Lanús teve tropeços nas últimas três partidas pelo Clausura do Campeonato Argentino. Nesse período, acumulou uma derrota no clássico contra o Banfield, um empate diante do San Martín e uma vitória sobre o Tucumán.

Lanús x Vasco
O Lanús venceu o Vasco e o Fluminense durante a campanha na Sul-Americana (Foto: Luis Robayo/AFP)

Desempenho continental

Na Copa Sul-Americana, o Lanús construiu trajetória consistente. A equipe encerrou a fase de grupos na primeira colocação do Grupo G, que também teve o Vasco, com 12 pontos acumulados. Nas fases eliminatórias, superou Central Córdoba, Fluminense e Universidad de Chile, assegurando presença na decisão em Assunção.

Para enfrentar o Atlético-MG, Pellegrino deve repetir a formação utilizada no jogo de volta da semifinal. Sem desfalques, o Lanús tende a ir a campo com Nahuel Losada, Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera e Rodrigo Castillo. O esquema adotado naquele confronto foi o 4-2-3-1, com destaque para a função de criação exercida por Marcelino Moreno, referência técnica da equipe argentina.

Aquino vence Fábio em Fluminense x Lanús
Aquino vence Fábio em Fluminense x Lanús (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

Lanús copeiro

Nos últimos 15 anos o Lanús se firmou no cenário continental, sempre disputando as competições, chegando em decisões e levantando troféus. Tendo em vista esse recorte de tempo, os granates só estiveram fora de Copa Sul-Americana ou Copa Libertadores em dois anos, 2019 e 2023, nas outras 13 vezes esteve presente nos torneios da América do Sul.

Um clube que está longe de ter a expressão e força dos gigantes da Argentina, mas que em números recentes se coloca na prateleira mais alta. Nesse mesmo período, com a final do próximo sábado contra o Atlético, o Lanús se igualou com o River Plate em número de decisões continentais disputadas, são quatro, além de estar acima do gigante Boca Juniors que acumula apenas três.

Nas três finais continentais já disputadas pelo Lanús, a equipe venceu apenas uma, a Sul-Americana de 2013, ganhando da Ponte Preta naquela ocasião. Nas outras duas saiu derrotado, para o Defensa e Justicia em 2020 também pela Sula, e para o Grêmio na Libertadores 2017.

Tendo em vista toda a história do clube, além do título da Sula, os granates tem outra conquista continental. Venceram a Copa Conmebol de 1997 em cima do Santa Fé (COL), competição que o Atlético é bicampeão (1992 e 1997).

O Lanús foi campeão da Sul-Americana em 2013 (Foto: Reprodução)
O Lanús foi campeão da Sul-Americana em 2013 (Foto: Reprodução)

Final Sul-Americana Atlético-MG x Lanús

Atlético e Lanús se enfrentam neste sábado às 17h no estádio Defensores del Chaco em Assunção no Paraguai. Quem vencer leva o troféu para casa, em caso de empate no tempo normal, o caneco será decidido nas penalidades máximas.

circulo com pontos dentroTudo sobre

