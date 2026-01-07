Ingressos de Atlético-MG x Betim estão à venda: veja preços e onde comprar
Equipes se enfrentam no próximo domingo (11) às 18h na Arena MRV
O Atlético inicia nesta quarta-feira (8) a venda de ingressos para a partida contra o Betim pelo Campeonato Mineiro. Os times se enfrentam na Arena MRV no próximo domingo (11), às 18h em jogo da primeira rodada do estadual. Clique aqui para comprar os bilhetes.
Os preços dos bilhetes foram mantidos em relação aos últimos jogos em casa da temporada passada, iniciando em R$24,90 para sócios Galo na Veia. Além disso a promoção de preço único no setor Inter Norte também segue, ingressos a R$ 29,90. A comercialização tem início nesta quarta-feira (8) às 10h.
Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG
Abertura das vendas dos ingressos
8/1 – 10h: Forte e Vingador / Preto (planos feitos até 3 de março de 2025)
8/1 – 14h: Internacional / Preto (planos feitos a partir de 4 de março de 2025)
8/1 – 17h: Prata
8/1 – 19h: Branco / Clubes
8/1 – 20h: GNV da Massa
9/1 – 9h: 4 Adicionais para todas as modalidades do GNV (exceto GNV da Massa)
9/1 – 9h: Público Geral
9/1 – 9h: Setor Inter Norte para todos os planos
9/1 – 12h: Visitante
Preços dos Ingressos Atlético x Betim
Inter Sul (Portões 11 e 15)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 24,90
GNV Preto: R$ 29,05
GNV Prata: R$ 33,20
GNV Branco: R$ 37,35
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 41,50
Inteira: R$ 83,00
Inter Norte (Portão 6)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 29,90
GNV Preto: R$ 29,90
GNV Prata: R$ 29,90
GNV Branco: R$ 29,90
GNV da Massa: R$ 29,90
GNV Clubes: R$ 29,90
Meia-entrada: R$ 49,83
Inteira: R$ 99,65
Inter Leste (Portões 5 e 12)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 30,60
GNV Preto: R$ 35,70
GNV Prata: R$ 40,80
GNV Branco: R$ 45,90
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 51,00
Inteira: R$ 102,00
Brahma Sul (Portão 13)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 44,70
GNV Preto: R$ 52,15
GNV Prata: R$ 59,60
GNV Branco: R$ 67,05
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 74,50
Inteira: R$ 149,00
Clique aqui para comprar os ingressos de Atlético x Betim
Brahma Leste (Portões 7, 8 e 10)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 81,30
GNV Preto: R$ 94,85
GNV Prata: R$ 108,40
GNV Branco: R$ 121,95
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 135,50
Inteira: R$ 271,00
Brahma Leste Premium (Portão 8)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 104,10
GNV Preto: R$ 121,45
GNV Prata: R$ 138,80
GNV Branco: R$ 156,15
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 173,50
Inteira: R$ 347,00
Brahma Oeste (Portões 2, 3 e 16)
GNV Forte e Vingador / Internacional: R$ 109,20
GNV Preto: R$ 127,40
GNV Prata: R$ 145,60
GNV Branco: R$ 163,80
GNV Clubes / Meia-entrada: R$ 182,00
Inteira: R$ 364,00
Lounge Oeste (Portão 1): R$ 300,00
Lounge Leste (Portão 1): R$ 350,00
Camarote Adicional (Portão 1): R$ 300,00
Torcida Visitante
Início: 9/1 (a partir de 12h) – acesso exclusivo por reconhecimento facial
Acesso: Portões 19 e 20
Setor: Visitante
Preço: Inteira: R$ 99,65 / Meia: R$ 49,83
Informações adicionais para torcidas visitantes na Arena MRV
Clique aqui para comprar os ingressos
Como chegar à Arena MRV?
Confira no link como chegar à Arena MRV e entenda a distribuição dos setores e portões de entrada: Clique aqui para entender tudo sobre a Arena MRV.
