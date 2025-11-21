menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsOnde Assistir

Lanús x Atlético-MG: onde assistir, horário e escalações do jogo pela final da Sul-Americana

Equipes se enfrentam neste sábado (22) pela grande decisão da Sula

Artur Henrique
Belo Horizonte (MG)
Dia 21/11/2025
17:00
Lanús x Atlético (Lance!)
imagem cameraLanús x Atlético (Lance!)
  • Matéria
  • Mais Notícias
Ver Resumo da matéria por IA
Neste sábado (22), Lanús e Atlético se enfrentam às 17h no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção no Paraguai, em jogo válido pela grande final da Copa Sul-Americana 2026. A partida será transmitida ao vivo pelo SBT (tv aberta), ESPN (tv fechada) e Disney+ (streaming).
Resumo supervisionado pelo jornalista!

Neste sábado (22), Lanús e Atlético se enfrentam às 17h no Estádio Defensores del Chaco, em Assunção no Paraguai, em jogo válido pela grande final da Copa Sul-Americana 2026. A partida será transmitida ao vivo pelo SBT (tv aberta), ESPN (tv fechada) e Disney+ (streaming).

continua após a publicidade

Relacionadas

A equipe argentina já venceu a competição uma vez, em 2013, e vai em busca do seu segundo troféu. Já o Galo quer conquistar pela primeira vez o título inédito do torneio.

Ficha do jogo

Lanus-escudo-onde-assistir
LAN
Atlético-MG-escudo-onde-assistir
CAM
FINAL
Copa Sul-Americana
Data e Hora
sábado, 22 de novembro às 17h (horário de Brasília)
Local
Estádio Defensores del Chaco (Assunção, Paraguai)
Árbitro
Piero Maza (CHI)
Assistentes
Miguel Rocha (CHI) e Alejandro Molina (CHI)
Var
Juan Lara (CHI)
Onde assistir

Como chega o Lanús?

O Lanús chega com uma sequência de apenas uma derrota nos últimos 13 jogos. Na Sul-Americana iniciou seu trajeto passando em primeiro no grupo G que tinha o Vasco, Puerto Cabello e Melgar. Depois, eliminou, Central Córdoba, Fluminense e Universidad de Chile até chegar a grande final.

continua após a publicidade

Para a partida o técnico Maurício Pellegrino não tem desfalques e a tendência é que repita o time que venceu por 3 a 1 o Atlético Tucumán na última partida da equipe.

Como chega o Atlético?

Já o Galo, vinha de uma sequência de seis jogos sem perder, mas acabou sendo derrotado pelo Bragantino por 2 a 0 antes de embarcar para Assunção. Na Sula, passou em segundo no grupo H e eliminou o Atlético Bucaramanga nos palyoffs antes de avançar as oitavas. A partir daí passou por Godoy Cruz, Bolívar e Independiente del Valle.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Confira a arbitragem e as prováveis escalações de Lanús e Atlético

LANÚS X ATLÉTICO-MG
Final - Copa Sul-Americana
📆 Data e horário: sábado (22) às 17h (horário de Brasília)
📍 Local: Estádio Defensores del Chaco, Assunção, Paraguai
👁️ Onde assistir: SBT, ESPN e Disney+
🟨 Arbitragem: Piero Maza (CHI)
🚩 Assistentes: Miguel Rocha (CHI) e Alejandro Molina (CHI)
📺 VAR: Juan Lara (CHI)

⚽ Prováveis escalações

Lanús (Técnico: Maurício Pellegrino)
Nahuel Losada; Gonzalo Perez, Carlos Izquierdoz, José Canale e Sasha Marcich; Agustín Medina e Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno e Ramiro Carrera; Rodrigo Castillo.

Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)
Everson; Ruan (Saravia) Vitor Hugo e Junior Alonso; Alexsander (Fausto Vera), Guilherme Arana e Bernard (Igor Gomes); Rony (Gustavo Scarpa), Dudu e Hulk

Lance!

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias