Presidente do Lanús destaca mobilização em Assunção contra Atlético-MG: 'Grande convocação'
Equipes se enfrentam na final neste sábado, às 17h, no Estádio Defensores del Chaco
O presidente do Lanús, Nicolás Russo, comentou sobre a mobilização nacional às vésperas da final da Copa Sul-Americana contra o Atlético-MG, marcada para este sábado (22), em Assunção. O dirigente destacou que, ao longo de sua trajetória como cartola, nunca havia percebido um apoio tão amplo do futebol argentino em torno do clube, que busca mais um título internacional.
Em entrevista à TNT Sports, Nicolás Russo explicou que, na visão da diretoria, o Lanús chega ao confronto representando não apenas a instituição, mas o país em uma disputa continental. O presidente contextualizou que a sequência de conquistas brasileiras em torneios sul-americanos aumentou a responsabilidade do clube argentino na decisão.
— Hoje nós representamos o futebol argentino. Em todos os meus anos como dirigente nunca senti tanto apoio dos clubes, não só da AFA, mas também dos presidentes das equipes e até do ascenso. Os brasileiros vêm ganhando muito e é necessário que a Argentina tenha um título internacional — disse o presidente do Lanús.
O mandatário também comentou a presença esperada de torcedores no Defensores del Chaco. Segundo Russo, o clube encara a mobilização como um indicativo do crescimento institucional e esportivo da equipe nos últimos anos.
— Vamos ter 15 mil torcedores do Lanús na final. Lanús, do ponto de vista esportivo e institucional, está entre os quatro ou cinco clubes mais importantes da Argentina. Vamos demonstrar que somos uma equipe com grande capacidade de convocação — afirmou.
Final Sul-Americana Atlético-MG x Lanús
Atlético e Lanús se enfrentam neste sábado (22), às 17h (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco em Assunção, no Paraguai. Quem vencer leva o troféu para casa, em caso de empate no tempo normal, o caneco será decidido nas penalidades máximas.
