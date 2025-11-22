A massa invade Assunção: a festa da torcida do Atlético-MG na final

A massa atleticana invadiu Assunção, capital do Paraguai, em busca do título inédito da Copa Sul-Americana. Atlético e Lanús se enfrentam neste sábado às 17h no Estádio Defensores del Chaco.

A torcida do Galo está em peso no palco da grande final continental. De avião, ônibus, carro, moto, e até barco, o importante é chegar. A torcida confia nos comandados de Sampaoli para trazer o primeiro título da competição, e assim poder soltar o grito de campeão, que está preso desde o ano passado, quando perdeu a final da Libertadores para o Botafogo.

Maioria do Atlético

De acordo com apuração do Lance! aproximadamente 15 mil atleticanos viajaram para Assunção e estarão presentes no Defensores del Chaco. Os setores destinados a massa, estão esgotados, e a parte preta e branca do setor misto, também estará tomada.

A Conmebol divulgou que cerca de 30 mil bilhetes foram vendidos para a decisão, entre atleticanos, granates (torcida do Lanús), autoridades e cortesias. Cerca de 80% do estádio estará ocupado.

A torcida do Galo prepara uma grande festa no Defensores del Chaco, com balões, bandeirolas e faixas. Além disso, segundo Thiago Scap, um dos organizadores das festas da torcida do Atlético, a ideia é fazer um mosaico durante a entrada das equipes em campo.

Casa da Massa em Assunção

Um dos pontos de encontro da torcida em Assunção é a Casa da Massa. O projeto realizado pela MRV, uma das patrocinadoras do clube, também teve sua edição em Buenos Aires na final da Libertadores ano passado.

Trata-se de um espaço para o atleticano se sentir em casa e reunir com toda a massa. O local tem venda de bebidas, comidas e shows que animam o público antes da grande decisão deste sábado.

Festa também na Arena MRV

Em Belo Horizonte, a Arena MRV terá mais de 10 mil atleticanos reunidos para assistir a grande decisão. O Atlético organizou o evento para sócios que contará com telões com o jogo, ações para animar a torcida antes da bola rolar, e estrutura de comercialização de comidas e bebidas. Os ingressos para o evento estão esgotados.