Atlético-MG: Alan Franco vai jogar a final da Sul-Americana?

Alan Franco é a principal dúvida de Sampaoli para a final da Sul-Americana neste sábado (22), às 17h contra o Lanús. O jogador fez tratamento intensivo com o departamento médico do Atlético para se recuperar de uma lesão no quadril a tempo da partida.

O volante sentiu dores em amistoso da seleção equatoriana na última terça-feira (18) contra a Nova Zelândia e precisou ser substituído.

E aí, vai jogar?

Na coletiva desta sexta-feira, o técnico Sampaoli abriu o jogo sobre Alan Franco e sua presença em campo. O comandante disse que tudo irá depender da reavaliação física realizada horas antes da decisão.

" A sua lesão não é tão significante, é um músculo que não o impede de jogar. Se ele puder jogar, ele vai jogar, sem dúvidas.

Alan franco pilar do Atlético

Alan Franco é peça fundamental do esquema de Sampaoli, dando diversas possibilidades ao treinador. O jogador já atuou em diversas funções, desde o primeiro homem de meio campo, quanto um ala pela direita.

Caso não jogue, Sampaoli entende que terá que adaptar o esquema do Galo, com a entrada de jogador com características diferentes. As opções mais prováveis para ocupar o setor são Fausto Vera e Alexsander, ambos vem atuando com o treinador e disputam uma vaga, podendo até atuar juntos, reforçando mais a marcação.

Como Sampaoli deve escalar o Atlético

Sampaoli deve escalar novamente uma equipe diferente. Junior Alonso retorna ao time titular após voltar da seleção paraguaia e forma trio defensivo com Vitor Hugo e Ruan ou Saravia, que disputam vaga na posição.

Além da dúvida de Alan Franco, lado direito também está em aberto. Rony e Scarpa brigam por uma vaga para a ala naquele setor. No ataque Hulk e Dudu devem comandar o setor atleticano.

Provável Atlético-MG (Técnico: Jorge Sampaoli)

Everson; Ruan (Saravia) Vitor Hugo e Junior Alonso; Alexsander (Fausto Vera), Guilherme Arana e Bernard (Igor Gomes); Rony (Gustavo Scarpa), Dudu e Hulk