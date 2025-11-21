Atlético-MG encerra preparação para grande final: confira as opções de Sampaoli

O Atlético encerrou na manhã desta sexta-feira a preparação para a grande final da Sul-Americana. Sampaoli comandou o Galo no último treinamento, no estádio do Libertad, em Assunção.

O Atlético encerrou na manhã desta sexta-feira a preparação para a grande final da Sul-Americana. Sampaoli comandou o Galo no último treinamento, no estádio do Libertad, em Assunção.

continua após a publicidade

O treinador teve duas baixas recentes por lesão. Alan Franco se machucou com a seleção do Equador no início da semana e teve lesão na região do quadril diagnosticada pelo departamento médico do clube. O jogador está em processo de fisioterapia intensiva e segue como dúvida para a partida.

A outra lesão foi de Patrick, divulgada nesta manhã. O jogador sentiu dores na posterior da coxa direita e está fora da grande final. O volante não atua desde junho também por lesão, chegou a se recuperar mas não entrou em campo.

continua após a publicidade

Além deles, outros quatro jogadores seguem fora também por lesão. Lyanco (tendão de aquiles) e Cuello (Fíbula e ligamentos do tornozelo) passaram por cirurgia. Júnior Santos (Púbis e tendão adutor da coxa) e Caio Maia (joelho), também machucados, ainda não têm a previsão de volta divulgada.

➡️ Tudo sobre o Galo agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Atlético-MG

Como Sampaoli deve escalar a equipe

Sampaoli deve escalar novamente uma equipe diferente. Junior Alonso retorna ao time titular após voltar da seleção paraguaia e forma trio defensivo com Vitor Hugo e Ruan ou Saravia, que disputam vaga na posição.

continua após a publicidade

Outra dúvida é no meio campo. Se não contar com Alan Franco, Fausto Vera é o mais cotado para assumir a vaga, no entanto Alexsander vem de boas atuações e pode ganhar o lugar. Além disso ele pode optar por escalar os dois e aumentar a proteção defensiva. O lado direito também está em aberto. Rony e Scarpa brigam por uma vaga para a ala naquele setor.

Opções de Sampaoli para escalar o Atlético

Goleiros: Everson, Gabriel Delfim, Robert

Zagueiros: Junior Alonso, Ivan Román, Ruan Tresoldi, Vitor Hugo

Laterais: Guilherme Arana, Caio, Natanael, Renzo Saravia

Meio-campistas: Alexsander, Bernard, Fausto Vera, Alan Franco (dúvida), Gabriel Menino, Igor Gomes, Mateus Iseppe, Patrick, Reinier, Gustavo Scarpa

Atacantes: Biel, Cadu, Dudu, Hulk, Isaac, João Marcelo, Rony