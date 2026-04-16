Minas e Suzano fazem duelo equilibrado por vaga na semifinal da Superliga Masculina

Itambé Minas e Suzano Vôlei entram em quadra na noite desta quinta-feira (16), às 21h, na Arena UniBH, em Belo Horizonte, para o terceiro e decisivo jogo das quartas de final da Superliga Masculina 2025/26. Em uma temporada marcada pelo equilíbrio absoluto, as equipes chegam empatadas após trocarem vitórias dentro e fora de casa, com jogos decididos no detalhe e a sensação de confronto em aberto.

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O vencedor garante vaga na semifinal para enfrentar o Sada Cruzeiro, já classificado. Mais cedo, às 18h30, Praia Clube e Vôlei Guarulhos também decidem a última vaga restante da próxima fase, no Ginásio do UTC, em Uberlândia.

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O fator casa conta? Retrospecto de confrontos

A disputa entre Itambé Minas e Suzano Vôlei tem sido um retrato de equilíbrio desde a fase classificatória. O Minas encerrou a etapa inicial na quarta colocação, enquanto o Suzano terminou logo atrás, em quinto, diferença mínima que já indicava uma série extremamente parelha.

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Nos confrontos diretos da primeira fase, cada equipe venceu uma partida por 3 sets a 2, sempre em duelos apertados e decididos no tie-break. Nos playoffs, o roteiro se manteve semelhante: o Minas confirmou o favoritismo diante da torcida com vitória por 3 a 0 no jogo 1, mas o Suzano devolveu o resultado na partida seguinte, também em seus domínios, pelo mesmo placar, forçando o terceiro e decisivo confronto.

Além disso, o fator casa tem sido determinante em toda a temporada deste duelo. Todas as vitórias registradas até aqui aconteceram com o mando de quadra, reforçando o peso das torcidas e das condições locais em uma série marcada pelo equilíbrio absoluto e pela alternância de momentos de domínio entre as equipes.

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Duelo de opostos promete decisão no detalhe

O equilíbrio coletivo também aparece nas estatísticas individuais, especialmente na disputa entre os opostos. Pelo Suzano, Sabino é um dos grandes nomes da Superliga, com 420 pontos marcados, figurando entre os principais pontuadores da competição. Do outro lado, o Minas aposta na força de Samuel, que soma 285 pontos, além de Abouba, com 194, formando uma rotação ofensiva consistente.

Nas extremidades, o ponteiro Robert, do Suzano, também se destaca, com 269 pontos e papel importante na construção ofensiva da equipe paulista.

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Suzano Vôlei x Itambé Minas jogo 3. Foto: Divulgação/ Suzano Vôlei

Agenda das quartas de final - Superliga Masculina

Quinta-feira (16 de abril)

Praia Clube x Vôlei Guarulhos – 18h30

Ginásio do UTC (Uberlândia, MG)

Transmissão: SporTV 2 e VBTV

Itambé Minas x Suzano Vôlei – 21h00

Arena UniBH (Belo Horizonte, MG)

Transmissão: SporTV 2 e VBTV