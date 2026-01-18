Suzano vence Guarulhos pela Superliga Masculina; veja a tabela atualizada

Neste domingo (18), o Suzano, de virada, superou o Guarulhos por 3 sets a 2, nas parciais 18/25, 25/13, 25/22, 17/25 e 10/15. O jogo foi válido pelo encerramento da segunda rodada do returno da Superliga Masculina, e aconteceu após adiamento devido ao encharcamento da quadra do Ginásio da Ponte Grande.

O levantador Gabriel Bieler, do Suzano, foi premiado com o Troféu VivaVôlei. Já os maiores pontuadores da partida, empatados com 22 pontos, foram os opostos Bryan Lucas, do Guarulhos, e Guilherme Sabino, do Suzano.

Os times seguem na briga pelo G8 da Superliga, que garante vaga nos playoffs da competição. A vitória coloca o Suzano na sexta posição, com 19 pontos. Já o Guarulhos vem logo atrás, na sétima, com 17.

Suzano na Superliga Masculina 25/26 (Foto: Divulgação/ Suzano Vôlei)

Próximos compromissos

O Suzano volta à quadra nesta quarta-feira (21), às 18h30 (de Brasília). O duelo é contra o Joinville. Simultaneamente, o Guarulhos mede forças com o Praia Clube.

Confira a tabela atualizada da Superliga Masculina

Posição Time Pontos Jogos Vitórias 1º Cruzeiro 35 13 11 2º Campinas 30 13 10 3º Praia Clube 29 13 11 4º Minas 23 13 7 5º Goiás 21 13 7 6º Suzano 19 13 6 7º Guarulhos 17 13 6 8º Sesi Bauru 17 13 6 9º Monte Carmelo 17 13 6 10º Joinville 13 13 4 11º São José 11 13 3 12º JF Vôlei 2 13 1

