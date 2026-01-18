menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Suzano vence Guarulhos pela Superliga Masculina; veja a tabela atualizada

Jogo adiado encerrou a segunda rodada do returno da competição; equipes brigam por vaga no G8

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 18/01/2026
21:39
Jogadores do Suzano comemoram a vitória sobre o Sesi nas semifinal do Paulista (Divulgação/Suzano)
imagem cameraSuzano na Superliga Masculina 25/26 (Foto: Divulgação/Suzano)
Neste domingo (18), o Suzano, de virada, superou o Guarulhos por 3 sets a 2, nas parciais 18/25, 25/13, 25/22, 17/25 e 10/15. O jogo foi válido pelo encerramento da segunda rodada do returno da Superliga Masculina, e aconteceu após adiamento devido ao encharcamento da quadra do Ginásio da Ponte Grande.

O levantador Gabriel Bieler, do Suzano, foi premiado com o Troféu VivaVôlei. Já os maiores pontuadores da partida, empatados com 22 pontos, foram os opostos Bryan Lucas, do Guarulhos, e Guilherme Sabino, do Suzano.

Os times seguem na briga pelo G8 da Superliga, que garante vaga nos playoffs da competição. A vitória coloca o Suzano na sexta posição, com 19 pontos. Já o Guarulhos vem logo atrás, na sétima, com 17.

Suzano vence Sesi Bauru pela Superliga Masculina (Foto: Divulgação/ Suzano Vôlei)
Suzano na Superliga Masculina 25/26 (Foto: Divulgação/ Suzano Vôlei)

Próximos compromissos

O Suzano volta à quadra nesta quarta-feira (21), às 18h30 (de Brasília). O duelo é contra o Joinville. Simultaneamente, o Guarulhos mede forças com o Praia Clube.

Confira a tabela atualizada da Superliga Masculina

PosiçãoTimePontosJogosVitórias

Cruzeiro

35

13

11

Campinas

30

13

10

Praia Clube

29

13

11

Minas

23

13

7

Goiás

21

13

7

Suzano

19

13

6

Guarulhos

17

13

6

Sesi Bauru

17

13

6

Monte Carmelo

17

13

6

10º

Joinville

13

13

4

11º

São José

11

13

3

12º

JF Vôlei

2

13

1

