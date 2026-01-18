Suzano vence Guarulhos pela Superliga Masculina; veja a tabela atualizada
Jogo adiado encerrou a segunda rodada do returno da competição; equipes brigam por vaga no G8
Neste domingo (18), o Suzano, de virada, superou o Guarulhos por 3 sets a 2, nas parciais 18/25, 25/13, 25/22, 17/25 e 10/15. O jogo foi válido pelo encerramento da segunda rodada do returno da Superliga Masculina, e aconteceu após adiamento devido ao encharcamento da quadra do Ginásio da Ponte Grande.
O levantador Gabriel Bieler, do Suzano, foi premiado com o Troféu VivaVôlei. Já os maiores pontuadores da partida, empatados com 22 pontos, foram os opostos Bryan Lucas, do Guarulhos, e Guilherme Sabino, do Suzano.
Os times seguem na briga pelo G8 da Superliga, que garante vaga nos playoffs da competição. A vitória coloca o Suzano na sexta posição, com 19 pontos. Já o Guarulhos vem logo atrás, na sétima, com 17.
Próximos compromissos
O Suzano volta à quadra nesta quarta-feira (21), às 18h30 (de Brasília). O duelo é contra o Joinville. Simultaneamente, o Guarulhos mede forças com o Praia Clube.
Confira a tabela atualizada da Superliga Masculina
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
1º
Cruzeiro
35
13
11
2º
Campinas
30
13
10
3º
Praia Clube
29
13
11
4º
Minas
23
13
7
5º
Goiás
21
13
7
6º
Suzano
19
13
6
7º
Guarulhos
17
13
6
8º
Sesi Bauru
17
13
6
9º
Monte Carmelo
17
13
6
10º
Joinville
13
13
4
11º
São José
11
13
3
12º
JF Vôlei
2
13
1
