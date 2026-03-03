Ponteiro da Seleção de vôlei, Honorato passa por cirurgia de emergência

O ponteiro da Seleção Brasileira de vôlei masculino, Henrique Honorato, passou por uma cirurgia de emergência na última sexta-feira (27) para a retirada do apêndice. Segundo nota oficial publicada por sua assessoria, o atleta passa bem e já iniciou o processo de recuperação.

Veja a nota oficial publicada

Na última sexta-feira (27), o atleta Henrique Honorato foi submetido a um procedimento cirúrgico para a remoção do apêndice.

A cirurgia não estava programada. A necessidade da intervenção foi constatada após a realização de um exame de ultrassom, feito depois de o atleta relatar desconforto. O procedimento foi realizado com sucesso, por meio de uma técnica simples e menos invasiva que a convencional, transcorrendo sem intercorrências.

O atleta encontra-se bem, em recuperação, e segue recebendo todo o suporte necessário do clube polonês Slepsk Suwalki, que atualmente representa, além do acompanhamento da Confederação Brasileira de Vôlei (CBV).

Honorato defendendo a Seleção Brasileira de vôlei (Foto: Reprodução)

Retorno ao Brasil

O ponteiro defende o Slepsk Suwalki, da Polônia, há dois anos e deve retornar ao vôlei nacional em breve. Honorato avançou nas negociações para vestir novamente a camisa do Itambé Minas, clube onde construiu sua base e atuou profissionalmente entre 2016 e 2023.

Embora o desejo de retorno seja mútuo, o anúncio oficial e a assinatura do contrato devem ocorrer apenas após a plena recuperação da cirurgia de apendicite.

O Minas enxerga em Honorato a peça-chave para recuperar o protagonismo na Superliga e também mira no retorno de Lucarelli, que defendeu a camisa azul entre 2008 e 2013, para formar a dupla de rede.

