Com Bruninho MVP, times brasileiros formam seleção do Sul-Americano de vôlei

Campinas superou o Cruzeiro na final em uma decisão histórica
A edição 2026 do Sul-Americano de Clubes de vôlei masculino terminou neste domingo (1°), com uma vitória impressionante do Campinas sobre o multicampeão Cruzeiro na final. O título rendeu ao levantador Bruninho o prêmio de MVP do campeonato. Já a seleção do torneio foi dominada por times brasileiros, com quatro atletas do Campinas e três do Cruzeiro. O outro representante do país foi o Minas, que caiu na semi.
Na decisão, brilhou a estrela de Adriano, pelo time campinense. O ponteiro anotou 25 pontos, que ajudaram a equipe paulista a se recuperar de uma derrota parcial de 2 sets a 0 para o Cruzeiro. Assim, o Campinas fechou a partida em 3 a 2, nas parciais 22/25, 20/25, 25/19, 25/20 e 15/13.
O título inédito do Campinas quebrou uma sequência de nove anos consecutivos em que o Cruzeiro levantou o troféu. No total, o clube mineiro soma 11 conquistas do Sul-Americano. Por terem chegado à decisão do campeonato continental, ambos os times garantiram vaga no Mundial de 2027.
Confira a seleção do Sul-Americano 2026
- Levantador: Bruninho (Campinas)
- Oposto: Bruno Lima (Campinas)
- Ponteiros: Adriano (Campinas) e Rodriguinho (Cruzeiro)
- Centrais: Matheus Pinta (Campinas) e Otávio (Cruzeiro)
- Líbero: Alê (Cruzeiro)
- MVP: Bruninho (Campinas)
