Com Bruninho MVP, times brasileiros formam seleção do Sul-Americano de vôlei

A edição 2026 do Sul-Americano de Clubes de vôlei masculino terminou neste domingo (1°), com uma vitória impressionante do Campinas sobre o multicampeão Cruzeiro na final. O título rendeu ao levantador Bruninho o prêmio de MVP do campeonato. Já a seleção do torneio foi dominada por times brasileiros, com quatro atletas do Campinas e três do Cruzeiro. O outro representante do país foi o Minas, que caiu na semi.

continua após a publicidade

➡️ Campinas busca o impossível contra o Cruzeiro e faz história no Sul-Americano de Vôlei

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Na decisão, brilhou a estrela de Adriano, pelo time campinense. O ponteiro anotou 25 pontos, que ajudaram a equipe paulista a se recuperar de uma derrota parcial de 2 sets a 0 para o Cruzeiro. Assim, o Campinas fechou a partida em 3 a 2, nas parciais 22/25, 20/25, 25/19, 25/20 e 15/13.

O título inédito do Campinas quebrou uma sequência de nove anos consecutivos em que o Cruzeiro levantou o troféu. No total, o clube mineiro soma 11 conquistas do Sul-Americano. Por terem chegado à decisão do campeonato continental, ambos os times garantiram vaga no Mundial de 2027.

continua após a publicidade

Confira a seleção do Sul-Americano 2026

Levantador: Bruninho (Campinas)

Bruninho (Campinas) Oposto: Bruno Lima (Campinas)

Bruno Lima (Campinas) Ponteiros: Adriano (Campinas) e Rodriguinho (Cruzeiro)

Adriano (Campinas) e Rodriguinho (Cruzeiro) Centrais: Matheus Pinta (Campinas) e Otávio (Cruzeiro)

Matheus Pinta (Campinas) e Otávio (Cruzeiro) Líbero: Alê (Cruzeiro)

Alê (Cruzeiro) MVP: Bruninho (Campinas)

➡️ Tijuca chega à marca de 10 toneladas de alimentos doados na Superliga

Vôlei Renata venceu o Sada Cruzeiro de virada por 3 sets a 2 na final do Sul-Americano de Vôlei 2026 (Foto: Reprodução/ Instagram)

➡️ Veja como foi a final do Sul-Americano de Vôlei entre Cruzeiro x Campinas

🤑🏐 Aposte na vitória do seu time favorito na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável