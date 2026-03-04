Duelo inédito entre campeãs olímpicas marca primeira edição do Areia Games

As areias da Praia de Icaraí, em Niterói (RJ), serão palco de um confronto geracional inédito para o vôlei de praia. As atuais campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia se misturarão à Jackie Silva e à Sandra Pires - dupla medalha de ouro em Atlanta 1996 - no chamado "Jogo de Ouro", duelo que abrirá a primeira edição do Areia Games, no dia 21 de março.

Jackie e Sandra marcaram seus nomes na história do esporte brasileiro ao se tornarem as primeiras mulheres a subirem ao lugar mais alto do pódio em uma edição de Olimpíadas. Foi nos Jogos de Atlanta 1996, ano em que o vôlei de praia foi integrado oficialmente ao programa olímpico.

O caminho aberto pela parceria brasileira culminou no ouro de Duda e Ana Patrícia na Rio 2026. Como forma de homenagem à Jackie e Sandra, pioneiras da modalidade no Brasil, o Areia Games promoverá o encontro inédito entre as duas duplas.

Jackie Silva e Sandra Pires foram medalha de ouro em Atlanta 1996 (Foto: Acervo Lance!)

A partida-exibição, chamada de "Jogo de Ouro" será disputada às 13h (de Brasília) e abrirá o torneio. Cada uma das atletas se misturará à de outra dupla, marcando a fusão entre as gerações. O duelo, com transmissão do Sportv, será disputado em um único set de 15 pontos.

Confira a programação do Areia Games

Sábado (21/03) - Início às 13h (de Brasília)

Jogo de Ouro

Nove partidas de duplas

Domingo (22/03) - Início às 11h (de Brasília)