Duelo inédito entre campeãs olímpicas marca primeira edição do Areia Games
Jackie/Sandra e Duda/Ana Patrícia se misturarão no "Jogo de Ouro", que abrirá o torneio de vôlei de praia
As areias da Praia de Icaraí, em Niterói (RJ), serão palco de um confronto geracional inédito para o vôlei de praia. As atuais campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia se misturarão à Jackie Silva e à Sandra Pires - dupla medalha de ouro em Atlanta 1996 - no chamado "Jogo de Ouro", duelo que abrirá a primeira edição do Areia Games, no dia 21 de março.
Jackie e Sandra marcaram seus nomes na história do esporte brasileiro ao se tornarem as primeiras mulheres a subirem ao lugar mais alto do pódio em uma edição de Olimpíadas. Foi nos Jogos de Atlanta 1996, ano em que o vôlei de praia foi integrado oficialmente ao programa olímpico.
O caminho aberto pela parceria brasileira culminou no ouro de Duda e Ana Patrícia na Rio 2026. Como forma de homenagem à Jackie e Sandra, pioneiras da modalidade no Brasil, o Areia Games promoverá o encontro inédito entre as duas duplas.
A partida-exibição, chamada de "Jogo de Ouro" será disputada às 13h (de Brasília) e abrirá o torneio. Cada uma das atletas se misturará à de outra dupla, marcando a fusão entre as gerações. O duelo, com transmissão do Sportv, será disputado em um único set de 15 pontos.
Confira a programação do Areia Games
Sábado (21/03) - Início às 13h (de Brasília)
- Jogo de Ouro
- Nove partidas de duplas
Domingo (22/03) - Início às 11h (de Brasília)
- Desafio Brasil x Mundo: Rodízio de duplas
- Desafio Brasil x Mundo: Partida de quarteto
- Desafio Brasil x Mundo: Bronze duplas
- Desafio Brasil x Mundo: Final duplas
