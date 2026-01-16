menu hamburguer
Flamengo vence Praia Clube e confirma liderança na Superliga Feminina

A equipe rubro-negra venceu por 3 sets a 1 fora de casa

a3bda1b9-e8d6-4378-9b69-bca974870691_IMG_20250321_104542_767-aspect-ratio-1024-1024
Anna Carolina Ramos
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 16/01/2026
20:52
Flamengo vence Praia Clube no Maracanãzinho, pela Superliga (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)
Flamengo vence Praia Clube no Maracanãzinho, pela Superliga (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)
Nesta sexta-feira (16), o Sesc RJ Flamengo conquistou uma vitória importante na Superliga Feminina. A equipe, fora de casa, superou o Praia Clube por 3 sets a 1, nas parciais 25/18, 25/21, 21/25 e 25/20. O jogo, válido pela terceira rodada do returno da competição, aconteceu em Uberlândia, Minas Gerais.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

O resultado é um grande passo da busca do Flamengo pelo título nacional. O time supera a derrota contra o Fluminense na última rodada – a única revés do Rubro-Negro até o momento da competição.

Como foi o jogo?

Fora de casa, o Sesc Flamengo não se intimidou e controlou o ritmo em todo o primeiro set desde o início do jogo. A equipe rubro-negra, então, se distanciou do Praia Clube com facilidade e fechou a parcial em 25 a 18.

O set seguinte começou com uma melhora significativa do time mandante, que conseguiu abrir vantagem de cinco pontos. A resposta do Flamengo, no entanto, foi avassaladora e assumiu a liderança no placar com uma virada impressionante em 14 a 13. A partir daí, a diferença foi bem controlada até a vitória por 25 a 21.

A terceira parcial ficou marcada pela força rubro-negra no início, mas o placar logo apertou, e os donos da casa souberam liderar o placar até confirmar a vitória por 25 a 21. O mesmo não aconteceu no set final, que contou com uma bela atuação do Sesc para fechar mais um triunfo na Superliga.

➡️ CBV anuncia parceria para ampliar formação acadêmica do vôlei nacional

Próximos compromissos

O Praia Clube volta à quadra no dia 24 de janeiro para partida contra o Unifacisa, às 21h (de Brasília), pela estreia da Copa do Brasil de vôlei. Já o Sesc RJ Flamengo joga um dia antes (23), às 18h30 (de Brasília). A equipe carioca recebe o Paulistano Barueri, também pela Copa.

Flamengo vence Praia Clube no Maracanãzinho, pela Superliga (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)
Flamengo vence Praia Clube no Maracanãzinho, pela Superliga (Foto: Mariana Sá/ Flamengo)

