Nesta sexta-feira (16), o sorteio dos grupos do Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino 2026 foi realizado pela Confederação Sul-Americana de vôlei (CSV). Ao todo, serão nove times participantes, e o Brasil será representado por dois: Osasco e Sesi Bauru. A competição acontece entre os dias 18 e 22 de fevereiro, em Lima, no peru.

As equipes foram divididas em três chaves. Confira abaixo:

GRUPO A

Alianza Lima (PER)

Universidad San Martín (PER)

Banco República (URU)

GRUPO B

Osasco São Cristóvão Saúde (BRA) Boston College (CHI) Olympic (BOL)

GRUPO C

Sesi Vôlei Bauru (BRA)

Regatas Lima (PER)

Club de Alto Rendimento (EQU)

Léia, líbero do Sesi Vôlei Bauru (Foto: Reprodução/ Instagram)

Formato de disputa do Sul-Americano feminino de vôlei

Em cada grupo, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O campeão e o vice garantem seus lugares no Mundial de Clubes deste ano.

Em 2024, o Sul-Americano de vôlei aconteceu em Belo Horizonte (MG) e terminou com o título do Praia Clube, que superou o peruano Alianza Lima na final. O Brasil é o país que mais teve representantes no lugar mais alto do pódio, somando 31 ocasiões.

