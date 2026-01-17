Com duas equipes brasileiras, grupos do Sul-Americano de vôlei feminino são definidos
As nove equipes participantes foram divididas em três chaves; Osasco e Sesi Bauru são os times brasileiros
Nesta sexta-feira (16), o sorteio dos grupos do Campeonato Sul-Americano de vôlei feminino 2026 foi realizado pela Confederação Sul-Americana de vôlei (CSV). Ao todo, serão nove times participantes, e o Brasil será representado por dois: Osasco e Sesi Bauru. A competição acontece entre os dias 18 e 22 de fevereiro, em Lima, no peru.
As equipes foram divididas em três chaves. Confira abaixo:
GRUPO A
- Alianza Lima (PER)
- Universidad San Martín (PER)
- Banco República (URU)
GRUPO B
- Osasco São Cristóvão Saúde (BRA)
- Boston College (CHI)
- Olympic (BOL)
GRUPO C
- Sesi Vôlei Bauru (BRA)
- Regatas Lima (PER)
- Club de Alto Rendimento (EQU)
Formato de disputa do Sul-Americano feminino de vôlei
Em cada grupo, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O campeão e o vice garantem seus lugares no Mundial de Clubes deste ano.
Em 2024, o Sul-Americano de vôlei aconteceu em Belo Horizonte (MG) e terminou com o título do Praia Clube, que superou o peruano Alianza Lima na final. O Brasil é o país que mais teve representantes no lugar mais alto do pódio, somando 31 ocasiões.
