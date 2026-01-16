menu hamburguer
Projeto em Dubai e nova agência: gestora do vôlei acelera estratégia de crescimento global

Gestora da modalidade quer desenvolver o esporte em diferentes níveis

Avatar
Felippe Rocha
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 16/01/2026
19:23
Atleta de Cuba lamenta erro na derrota da final do Elite 16 de Vôlei de Praia (Foto: Divulgação)
imagem cameraEntidade espera o crescimento do vôlei a partir das novas medidas
A Volleyball World, empresa responsável pela gestão dos direitos comerciais globais do vôlei, anunciou dois movimentos recentes que indicam um esforço coordenado para acelerar sua estratégia de crescimento internacional. Em frentes distintas, a entidade confirmou Dubai (EAU) como destino fundador de uma nova propriedade global do vôlei de praia. Paralelamente, contratou uma agência especializada para reforçar sua atuação comercial.

O primeiro anúncio envolve a assinatura de uma parceria com o Dubai Sports Council. O contrato de cinco anos posiciona o emirado como destino de abertura da futura Beach World Series, novo torneio internacional de vôlei de praia - que tem lançamento previsto para novembro de 2026. O projeto prevê um circuito global com cerca de dez destinos, combinando competições esportivas, entretenimento e experiências ligadas ao estilo de vida praiano.

De acordo com a Volleyball World, Dubai é o primeiro território a assumir um compromisso de longo prazo com a nova disputa. Ela vai funcionar, portanto, como referência para o formato que deverá ser replicado em outros mercados. Ao comentar o anúncio, o presidente da Volleyball World, Michael Payne, afirmou.

- Dubai se firmou como um dos principais destinos mundiais de turismo, entretenimento e grandes eventos. Ao atualizarmos o formato, o conteúdo, a apresentação e a oferta de parcerias do vôlei de praia de elite, Dubai é um destino fundador natural para a Beach World Series e um parceiro que incorpora plenamente a ambição e o potencial dessa nova propriedade global - analisou.

Outra frente

No mesmo período, a Volleyball World também confirmou a contratação da Red Tiger Marketing, agência especializada em estratégia comercial e desenvolvimento de parcerias esportivas. A empresa passará a apoiar a entidade na estruturação de patrocínios, parcerias estratégicas e iniciativas de monetização de marca. Segundo Oliver Clarke, diretor de parcerias da Volleyball World, a ideia é fortalecer a frente comercial da organização.

- A Volleyball World tem uma visão ambiciosa para o crescimento global do esporte. A parceria com a Red Tiger fortalece nossas capacidades comerciais à medida que continuamos a construir uma plataforma premium e preparada para o futuro - destacou.

Criada como uma joint venture entre a Federação Internacional de Voleibol (FIVB) e a CVC Capital Partners, a Volleyball World centraliza os direitos comerciais, de mídia e de eventos do vôlei internacional.

Thâmela e Vic no Mundial de Vôlei de Praia (Foto: Volleyball World)
Projeto em Dubai e nova agência: gestora do vôlei acelera estratégia de crescimento global (Foto: Volleyball World)

