Ataque de EUA-Israel destrói ginásio e mata 20 jogadoras de vôlei no Irã

A guerra no Oriente Médio se agrava cada vez mais, e tem impactos também no mundo do esporte. No último sábado (28), mísseis de Estados Unidos e Israel atingiram um ginásio no Irã, na cidade de Lamerd, província de Fars, no sul do país. O ataque resultou na morte de 20 jogadoras e do técnico da equipe que treinava no local.

continua após a publicidade

➡️ Torneio no Oriente Médio é evacuado após explosões da guerra: vídeo

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Após o acontecimento, a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) se pronunciou por meio de uma nota oficial. Confira abaixo:

"A FIVB está chocada e extremamente preocupada pelos relatos de que várias jogadoras jovens do Irã foram mortas em meio à deterioração da situação de segurança do Oriente Médio e regiões próximas. Expressamos nossas mais profundas condolências às famílias envolvidas e a todos os afetados por esta crise.

Além disso, dezenas de milhares da nossa gigante família do voleibol na região estão sendo desabrigados e enfrentam um futuro muito incerto.

O foco da FIVB agora é garantir a segurança de todos os atletas de vôlei, técnicos, funcionários e voluntários que moram ou estão visitando a região, e que agora estão no meio do conflito.

continua após a publicidade

A FIVB estabeleceu uma força-tarefa especialmente para agilizar esse trabalho humanitário em tempo real, trabalhando com governos, Organizações Não-Governamentais (ONGs) e outros órgãos relevantes

A FIVB acredita firmemente na importância da colaboração, do diálogo, da paz e da solidariedade. Alinhada a esses valores, a FIVB apela à comunidade internacional para que ajude a reduzir a tensão e a buscar uma resolução pacífica."

continua após a publicidade

Ginásio iraniano é atingido por ataques de Estados Unidos e Israel (Foto: Reprodução)

➡️ Jogador iraniano de vôlei pede cidadania brasileira após ataques ao seu país

Guerra no Oriente Médio também afeta atletas em Dubai

A guerra no Oriente Médio também afetou os participantes do ATP 500 de Dubai, que terminou no sábado (28). O russo Daniil Medvedev, campeão do torneio, é um dos que estão abrigados em um dos hotéis da cidade, aguardando a retomada dos voos. Por conta do conflito, a presença de Medvedev no Masters 1000 de Indian Wells, que começa na quarta-feira (4), está em risco, assim como a do compatriota Andrey Rublev.

🤑🏐 Aposte em seu time na Superliga!

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável