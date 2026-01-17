Fora de casa, Minas domina Fluminense pela Superliga Feminina
No Ginásio do Hebraica, equipe mineira saiu vencedora por 3 sets a 0
Na noite deste sábado (17), o Minas se mostrou um visitante amargo para o Fluminense, em jogo válido pela terceira rodada do returno da Superliga Feminina. No Ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro, o time mineiro dominou o Tricolor e saiu vencedor por 3 sets a 0, nas parciais 19/25, 9/25 e 21/25.
A líbero Nyeme, do Minas, brilhou nas defesas e recepções e foi premiada com o Troféu VivaVôlei. Já a maior pontuadora da partida foi a canadense Hilary Johnson. A ponteira, essencial para a vitória mineira, marcou 17 pontos. Destes, 15 foram de ataque, um de bloqueio e um de saque.
A vitória reaproxima o Minas do líder Sesc RJ Flamengo. A equipe chega a 35 pontos, apenas dois atrás do Rubro-Negro. Já o Fluminense é o sexto colocado da tabela da Superliga. O Tricolor soma 21 pontos, com nove vitórias em 14 jogos.
Como foi o jogo?
Apesar de um início de jogo equilibrado, o Minas, com um ótimo volume de jogo e eficiente na construção de jogadas, abriu 18 a 12. O Fluminense esboçou uma reação, mas não foi suficiente, e a equipe mineira fechou a primeira parcial em 25 a 19.
No segundo set, uma ótima atuação do Minas, aliada a um "apagão" do time de Laranjeiras, resultou em uma vitória tranquila do visitante por 25 a 9.
Na terceira parcial, o Fluminense foi capaz de se reerguer, mas a eficiência mineira nas viradas de bola e nos bloqueios prevaleceu, e o Minas fechou a parcial em 25 a 21, garantindo a vitória por 3 sets a 0.
Outros jogos do dia pela Superliga Feminina
- Sorocaba 2 x 3 Mackenzie (28/26, 25/21, 14/25, 8/25 e 9/15)
- Osasco 3 x 2 Brasília (25/22, 25/19, 23/25, 20/25 e 15/8)
- Fluminense 0 x 3 Minas (19/25, 9/25 e 21/25)
Próximos compromissos
Os próximos jogos de ambos os times são válidos pelas quartas de final da Copa Brasil. O Fluminense visita o Osasco na próxima sexta-feira (23), às 21h (de Brasília). Já o Minas recebe o Maringá um dia depois, no sábado (24). A partida está marcada para as 18h30 (de Brasília).
Confira a tabela atualizada da Superliga Feminina
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
1º
Sesc RJ Flamengo
37
14
13
2º
Minas
35
14
12
3º
Praia Clube
30
14
10
4º
Osasco
30
14
10
5º
Sesi Bauru
27
14
9
6º
Fluminense
21
14
9
7º
Maringá
19
14
6
8º
Mackenzie
14
14
5
9º
Brasília
12
14
4
10º
Barueri
12
14
3
11º
Tijuca
11
14
3
12º
Sorocaba
4
14
0
