Fora de casa, Minas domina Fluminense pela Superliga Feminina

Na noite deste sábado (17), o Minas se mostrou um visitante amargo para o Fluminense, em jogo válido pela terceira rodada do returno da Superliga Feminina. No Ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro, o time mineiro dominou o Tricolor e saiu vencedor por 3 sets a 0, nas parciais 19/25, 9/25 e 21/25.

A líbero Nyeme, do Minas, brilhou nas defesas e recepções e foi premiada com o Troféu VivaVôlei. Já a maior pontuadora da partida foi a canadense Hilary Johnson. A ponteira, essencial para a vitória mineira, marcou 17 pontos. Destes, 15 foram de ataque, um de bloqueio e um de saque.

A vitória reaproxima o Minas do líder Sesc RJ Flamengo. A equipe chega a 35 pontos, apenas dois atrás do Rubro-Negro. Já o Fluminense é o sexto colocado da tabela da Superliga. O Tricolor soma 21 pontos, com nove vitórias em 14 jogos.

Minas na Superliga 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

Como foi o jogo?

Apesar de um início de jogo equilibrado, o Minas, com um ótimo volume de jogo e eficiente na construção de jogadas, abriu 18 a 12. O Fluminense esboçou uma reação, mas não foi suficiente, e a equipe mineira fechou a primeira parcial em 25 a 19.

No segundo set, uma ótima atuação do Minas, aliada a um "apagão" do time de Laranjeiras, resultou em uma vitória tranquila do visitante por 25 a 9.

Na terceira parcial, o Fluminense foi capaz de se reerguer, mas a eficiência mineira nas viradas de bola e nos bloqueios prevaleceu, e o Minas fechou a parcial em 25 a 21, garantindo a vitória por 3 sets a 0.

Outros jogos do dia pela Superliga Feminina

Sorocaba 2 x 3 Mackenzie (28/26, 25/21, 14/25, 8/25 e 9/15)

(28/26, 25/21, 14/25, 8/25 e 9/15) Osasco 3 x 2 Brasília (25/22, 25/19, 23/25, 20/25 e 15/8)

x 2 Brasília (25/22, 25/19, 23/25, 20/25 e 15/8) Fluminense 0 x 3 Minas (19/25, 9/25 e 21/25)

Próximos compromissos

Os próximos jogos de ambos os times são válidos pelas quartas de final da Copa Brasil. O Fluminense visita o Osasco na próxima sexta-feira (23), às 21h (de Brasília). Já o Minas recebe o Maringá um dia depois, no sábado (24). A partida está marcada para as 18h30 (de Brasília).

Confira a tabela atualizada da Superliga Feminina

Posição Time Pontos Jogos Vitórias 1º Sesc RJ Flamengo 37 14 13 2º Minas 35 14 12 3º Praia Clube 30 14 10 4º Osasco 30 14 10 5º Sesi Bauru 27 14 9 6º Fluminense 21 14 9 7º Maringá 19 14 6 8º Mackenzie 14 14 5 9º Brasília 12 14 4 10º Barueri 12 14 3 11º Tijuca 11 14 3 12º Sorocaba 4 14 0

