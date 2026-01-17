menu hamburguer
Vôlei

Fora de casa, Minas domina Fluminense pela Superliga Feminina

No Ginásio do Hebraica, equipe mineira saiu vencedora por 3 sets a 0

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 17/01/2026
23:07
Minas na Superliga 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
imagem cameraMinas na Superliga 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/ Minas Tênis Clube)
  Matéria
  Mais Notícias

Na noite deste sábado (17), o Minas se mostrou um visitante amargo para o Fluminense, em jogo válido pela terceira rodada do returno da Superliga Feminina. No Ginásio do Hebraica, no Rio de Janeiro, o time mineiro dominou o Tricolor e saiu vencedor por 3 sets a 0, nas parciais 19/25, 9/25 e 21/25.

➡️ Destaque do Flamengo, Simone Lee se torna a maior pontuadora da Superliga

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

A líbero Nyeme, do Minas, brilhou nas defesas e recepções e foi premiada com o Troféu VivaVôlei. Já a maior pontuadora da partida foi a canadense Hilary Johnson. A ponteira, essencial para a vitória mineira, marcou 17 pontos. Destes, 15 foram de ataque, um de bloqueio e um de saque.

A vitória reaproxima o Minas do líder Sesc RJ Flamengo. A equipe chega a 35 pontos, apenas dois atrás do Rubro-Negro. Já o Fluminense é o sexto colocado da tabela da Superliga. O Tricolor soma 21 pontos, com nove vitórias em 14 jogos.

Minas vence Sesi Bauru na Superliga 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)
Minas na Superliga 25/26 (Foto: Hedgard Moraes/Minas Tênis Clube)

Como foi o jogo?

Apesar de um início de jogo equilibrado, o Minas, com um ótimo volume de jogo e eficiente na construção de jogadas, abriu 18 a 12. O Fluminense esboçou uma reação, mas não foi suficiente, e a equipe mineira fechou a primeira parcial em 25 a 19.

No segundo set, uma ótima atuação do Minas, aliada a um "apagão" do time de Laranjeiras, resultou em uma vitória tranquila do visitante por 25 a 9.

Na terceira parcial, o Fluminense foi capaz de se reerguer, mas a eficiência mineira nas viradas de bola e nos bloqueios prevaleceu, e o Minas fechou a parcial em 25 a 21, garantindo a vitória por 3 sets a 0.

Outros jogos do dia pela Superliga Feminina

  • Sorocaba 2 x 3 Mackenzie (28/26, 25/21, 14/25, 8/25 e 9/15)
  • Osasco 3 x 2 Brasília (25/22, 25/19, 23/25, 20/25 e 15/8)
  • Fluminense 0 x 3 Minas (19/25, 9/25 e 21/25)

Próximos compromissos

Os próximos jogos de ambos os times são válidos pelas quartas de final da Copa Brasil. O Fluminense visita o Osasco na próxima sexta-feira (23), às 21h (de Brasília). Já o Minas recebe o Maringá um dia depois, no sábado (24). A partida está marcada para as 18h30 (de Brasília).

Confira a tabela atualizada da Superliga Feminina

PosiçãoTimePontosJogosVitórias

Sesc RJ Flamengo

37

14

13

Minas

35

14

12

Praia Clube

30

14

10

Osasco

30

14

10

Sesi Bauru

27

14

9

Fluminense

21

14

9

Maringá

19

14

6

Mackenzie

14

14

5

Brasília

12

14

4

10º

Barueri

12

14

3

11º

Tijuca

11

14

3

12º

Sorocaba

4

14

0

Tudo sobre

