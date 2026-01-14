Jogo da Superliga Masculina é adiado por condições da quadra

A partida entre Guarulhos e Suzano pela 13ª rodada da Superliga Masculina estava programada para acontecer às 18h30 (de Brasília) desta quarta-feira (14). No entanto, o confronto teve que ser adiado em virtude da quadra do Ginásio da Ponte Grande, em Guarulhos (SP), ter ficado encharcada em virtude de fortes chuvas na região na noite de ontem (13).

Apesar de não estar chovendo no momento da partida, a quadra ficou molhada devido ao grande volume de água que caiu na terça-feira (13). Houve tentativas de secá-la, mas o problema principal era a infiltração por baixo do piso de madeira. Com isso, a água emergiu para o piso de borracha, instalado para a disputa da Superliga. Assim, a quadra ficou sem condições de jogo.

Os jogadores chegaram a iniciar o aquecimento, mas foi decidido, em comum acordo, o adiamento do confronto. Em entrevista ao Sportv, Anderson Marsili, presidente do Guarulhos, detalhou a situação:

— Fizemos todos os esforços possíveis, mas a gente preza muito pela segurança dos atletas. Se eles falam que não há condição, a gente acata. (...) Fizemos toda a secagem do piso, mas quando você coloca os atletas em cima da borracha, a água começa a emergir.

— Foi uma decisão em conjunto com o Suzano. Não foi uma imposição porque estamos preservando os atletas. Agora vamos ver com a Confederação Brasileira de Voleibol (CBV) as questões de data e regulamento. É uma pena para essa torcida, que é o nosso coração, mas não poderíamos deixar os atletas em risco — completou Anderson Marsili.

