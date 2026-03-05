Campeonato Mundial de Vôlei passará a ser 'Copa do Mundo' em 2027

Nesta quinta-feira (5), a Federação Internacional de Vôlei (FIVB) anunciou uma "nova era" da modalidade. O tradicional Campeonato Mundial de seleções da modalidade passará a se chamar "Copa do Mundo". A mudança passa a valer a partir de 2027, ano das próximas edições masculina e feminina do torneio.

De acordo com a entidade, a decisão pela troca do nome foi feita a fim de "se alinhar com o nome usado para os eventos mais prestigiosos em diversas outras modalidades, gerando reconhecimento e compreensão imediatos entre atletas e fãs".

Mudança de nome do Mundial de Vôlei acompanha outras novidades da FIVB

Em 2027, a agora Copa do Mundo terá a competição masculina disputada na Polônia, e a feminina, nos Estados Unidos e no Canadá. Ela inaugurará outra mudança da FIVB: o torneio internacional servirá como classificatório para as Olimpíadas. Assim, as três melhores seleções ainda não classificadas de cada naipe garantirão suas vagas nos Jogos. Além disso, a Copa do Mundo passa a ser disputada a cada dois anos, e não quatro.

Mundial de Vôlei terá novo nome a partir de 2027 (Foto: Volleyball World)

Uma alteração já implementada em 2025 foi reformulação do formato do Mundial. Ao todo, 32 seleções batalham pelo troféu, e a disputa vai da fase de grupos até a decisão, passando pela fase eliminatória, da forma clássica.

O Brasil é tricampeão mundial no masculino, mas protagonizou uma campanha abaixo do esperado em 2025 e caiu na primeira fase. Já a Seleção feminina busca o primeiro título de sua história, e, na última edição, terminou com a medalha de bronze.

