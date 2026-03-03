menu hamburguer
imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsVôlei

Gabi Guimarães se pronuncia após possível lesão: 'Fiquem tranquilos'

Ponteira sofreu um choque com companheira de equipe em partida do Conegliano

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 03/03/2026
16:26
Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano (Foto: Reprodução/ Instagram)
imagem cameraGabi Guimarães em ação pelo Conegliano (Foto: Reprodução/ Instagram)
Gabi Guimarães deu um susto nos "vôleifãs" no último domingo (1º). A capitã da Seleção Brasileira e uma das melhores jogadoras do mundo sofreu um choque com a companheira Ting Zhu durante o terceiro set de uma partida do Conegliano, contra o Busto Arsizio. Após isso, a atleta seguiu direto para o vestiário. Para atualizar seus torcedores acerca da possível lesão, Gabi se pronunciou nas redes sociais.

No recado, a ponteira escreveu:

— Fiquem tranquilos, eu estou bem! Obrigada pelas mensagens e pela preocupação.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Apesar do susto, o Conegliano, em comunicado oficial, aliviou os torcedores e detalhou a situação de Gabi. A nota foi divulgada na segunda feira (2).

"Após o golpe acidental no lado esquerdo sofrido durante a partida dos playoffs, a ponteira Gabi foi prontamente atendida no Hospital Ca' Foncello. Os exames descartaram lesões ósseas ou internas e apresentaram resultados tranquilizadores. A jogadora inicia hoje o tratamento fisioterápico e será monitorada dia após dia."

Mesmo sem Gabi em quadra, o Conegliano saiu vencedor do duelo, válido pelos playoffs do Campeonato Italiano, por 3 sets a 1 (25/16, 22/25, 25/18, 25/18). O time volta à quadra já nesta quarta-feira (4), pelo segundo jogo dessa fase. A participação da ponteira brasileira ainda é dúvida.

Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano (Foto: Reprodução/ Instagram)
Gabi Guimarães em ação pelo Conegliano (Foto: Reprodução/ Instagram)

➡️ Confira as novas regras do vôlei que serão testadas pela FIVB em 2026

➡️ Ponteiro da Seleção de vôlei, Honorato passa por cirurgia de emergência

Veja o choque entre Gabi Guimarães e Ting Zhu

