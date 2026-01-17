A vitória desta sexta-feira (16) sobre o Praia Clube não garantiu apenas a liderança do Sesc Flamengo na Superliga Feminina, como colocou Simone Lee como maior pontuadora da temporada. Fora de casa, o time rubro-negro venceu por 3 sets a 1, nas parciais 25/18, 25/21, 21/25 e 25/20.

Para selar a boa atuação, Simone recebeu o troféu VivaVôlei da partida. Com 2 aces e 17 ataques bem sucedidos, a ponteira liderou a equipe com 19 pontos marcados. Apenas Caffrey, do Praia Clube, pontuou mais que a atleta rubro-negra ao converter 20 pontos.

Segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Ariele era a maior pontuadora da Superliga até o início da rodada com 268 acertos. A situação, no entanto, mudou após o fim das partidas do Sesc e do Tijuca, que venceu o Sancor Seguros Vôlei por 3 sets a 2.

Apesar do resultado positivo, a ponteira registrou "apenas" 12 pontos no duelo e acabou superada por Simone Lee. Agora, a tabela conta com a norte-americana na liderança, com 283, enquanto a estrela do Tijuca chega logo atrás com 280.

Como foi a vitória do Flamengo sobre o Praia Clube

Fora de casa, o Sesc Flamengo não se intimidou e controlou o ritmo em todo o primeiro set desde o início do jogo. A equipe rubro-negra, então, se distanciou do Praia Clube com facilidade e fechou a parcial em 25 a 18.

O set seguinte começou com uma melhora significativa do time mandante, que conseguiu abrir vantagem de cinco pontos. A resposta do Flamengo, no entanto, foi avassaladora e assumiu a liderança no placar com uma virada impressionante em 14 a 13. A partir daí, a diferença foi bem controlada até a vitória por 25 a 21.

A terceira parcial ficou marcada pela força rubro-negra no início, mas o placar logo apertou, e os donos da casa souberam liderar o placar até confirmar a vitória por 25 a 21. O mesmo não aconteceu no set final, que contou com uma bela atuação do Sesc para fechar mais um triunfo na Superliga.