Sesc Flamengo vence Tijuca e se isola na liderança da Superliga Feminina

Nesta sexta-feira (30), o Sesc RJ Flamengo superou o Tijuca Tênis Clube em jogo válido pela 15ª rodada da Superliga Feminina, a quarta do returno. Apesar de um confronto disputado, o Rubro-Negro impôs seu domínio e saiu vencedor por 3 sets a 0, nas parciais 25/18, 25/21 e 27/25. A partida foi disputada no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, com mando do Flamengo.

A novidade na escalação do Rubro-Negro foi a levantadora Vivian no lugar de Giovana, poupada por questõs físicas relacionadas a inflamações nos tendões. Outra ausência, pelo terceiro jogo seguido, foi a líbero Laís, que se recupera de uma entorse no joelho direito. Ela vem sendo substituída por Victória.

Já do lado tijucano, a oposta Julia voltou a ser relacionada, após ter sido baleada em uma tentativa de assalto em novembro do ano passado.

O resultado isola o Flamengo na liderança da Superliga Feminina, com 43 pontos. Já o Tijuca é o penúltimo colocado da tabela, somando 11 pontos na briga contra o rebaixamento.

Como foi o jogo?

1º SET

O Flamengo logo abriu 4 a 0 no placar, em ótima passagem de Karina pelo saque, aliada à eficiência da defesa e do ataque rubro-negro. O sétimo ponto do time mandante, no 7 a 2, veio após um rally disputado, que terminou com Vivian colocando a bola no chão. Após isso, Matheus Bieler parou o jogo pela primeira vez. Com brilho de Simone Lee, o Rubro-Negro seguiu dominante e abriu 9 a 4. No entanto, o Tijuca se recuperou e, em ponto de bloqueio, diminuiu a diferença para dois pontos, no 12 a 10.

Após isso, o Flamengo voltou a espaçar no placar, mas o Tijuca não deixou barato e, agressivo nos ataques, principalmente com Paula Mohr, encostou novamente. Na reta final, o Rubro-Negro impôs seu ritmo, mesmo com uma boa atuação do adversário, que mostrava solidez defensiva e inteligência nos ataques. O 23º ponto do time mandante foi um bloqueio direto para o chão, que agitou a torcida presente em grande número no ginásio. Nesse embalo, o Flamengo venceu a primeira parcial por 25 a 18, em ace de Vittoria.

2º SET

A segunda parcial teve um início equilibrado, com os dois times apresentando bons volumes de jogo. Após isso, o Flamengo ditou o ritmo e abriu 7 a 3, após ponto de saque de Simone Lee. No entanto, o Tijuca reagiu rápido e logo diminuiu a distância, contando também com erros do adversário. A equipe alcançou o empate no oitavo ponto, e Bernardinho pediu tempo técnico. A partir daí, o set seguiu acirrado, com as equipes se alternando à frente do placar.

Nesse cenário, foi o Tijuca o primeiro a abrir dois pontos de vantagem, no 16 a 14. No entanto, um ponto de bloqueio de Tainara inflamou os torcedores, e o Flamengo buscou o empate. Com os dois times apresentando um ótimo ritmo, apesar de erros que impediram sequências, a reta final se desenrolou de forma acirrada. No fim, quem se deu melhor foi o Rubro-Negro. Em ataque para fora de Ariele, a equipe levou o segundo set por 25 a 21.

Sesc RJ Flamengo na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

3º SET

Precisando da vitória parcial para se manter vivo na partida, o Tijuca voltou concentrado e abriu 4 a 0 no terceiro set. Porém, o Flamengo não se abalou pelo susto inicial e chegou ao empate no sexto ponto. Com ponto de saque de Rebeca, a equipe tijucana abriu 13 a 10, forçando Bernardinho a parar o jogo. A pausa deu certo e, com a casa arrumada, o Rubro-Negro buscou a virada no 14 a 13, levantando a torcida.

Na segunda metade do set, o time mandante melhorou seu desempenho e, com atenção e eficiência nos ataques, ficou três pontos à frente no placar. Após isso, o Tijuca virou, e a parcial tomou contornos dramáticos, equilibrada até o fim. Quem se deu melhor foi o Flamengo, que, em ataque para baixo de Tainara, ganhou por 27 a 25, vencendo a partida por sets diretos.

sai karina entra helena

Próximos compromissos das equipes na Superliga

O Sesc RJ Flamengo volta à quadra na próxima sexta-feira (6), às 19h (de Brasília). A equipe enfrenta o Brasília. Na mesma data e horário, o Tijuca mede forças com o Minas.

