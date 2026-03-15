Campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia chegam à final em João Pessoa



O Brasil segue em destaque na etapa de João Pessoa do Circuito Mundial de vôlei de praia. Neste domingo (15), as campeãs olímpicas Duda e Ana Patrícia bateram as norte-americanas Kraft e Cheng por 2 sets a 0 (21/19 e 22/20) e garantiram vaga na final do torneio feminino. No masculino, Arthur e Evandro ainda disputam a semifinal, marcada para as 11h (de Brasília).

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A classificação de Duda e Ana Patrícia veio após uma partida equilibrada contra a dupla dos Estados Unidos. Em sets decididos nos detalhes, as brasileiras mostraram consistência nos momentos decisivos para fechar o confronto em 21/19 e 22/20.

Na final, que acontece ainda neste domingo, às 16h (de Brasília), a dupla brasileira enfrentará as também norte-americanas Cruz e Brasher em busca do título. O torneio realizado na capital paraibana é o primeiro da temporada a distribuir pontos para a corrida olímpica rumo aos Jogos de Los Angeles 2028.

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A campanha marca o retorno internacional consistente das campeãs olímpicas após um período afastadas das principais competições. No fim do ano passado, a dupla desistiu da disputa do Mundial de vôlei de praia depois que Duda revelou enfrentar um quadro de ansiedade e decidiu se afastar temporariamente para cuidar da saúde mental. O retorno ocorreu recentemente no Circuito Brasileiro, também em João Pessoa.

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Chance de final masculina

No masculino, o Brasil ainda pode ampliar a presença nas decisões. Arthur e Evandro entram em quadra às 11h para enfrentar os franceses Daubas e Aye na semifinal. Caso avancem, disputarão a final contra os suecos Åhman e Hellvig, que aguardam o vencedor do confronto.

As disputas de terceiro lugar estão programadas para as 14h, enquanto as finais da etapa de João Pessoa do Circuito Mundial começam às 16h.

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Evandro e Arthur no Elite 16 de João Pessoa 2026 (Foto: Beach Volleyball World)

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