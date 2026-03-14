Sete times, cinco vagas: briga pelos playoffs esquenta reta final da Superliga Masculina

As últimas rodadas da Superliga Masculina 2025/2026 prometem mexer com o coração do fã de vôlei. Após uma pausa para o final four da Copa Brasil, a competição será retomada neste fim de semana a partir da 20ª rodada, a nona do returno.

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Nesta reportagem, o Lance! te mostra todos detalhes sobre o que está em jogo na reta final da fase classificatória da Superliga Masculina.

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Disputa por vaga nos playoffs

Sesi Bauru ocupa atualmente a última vaga para os playoffs da Superliga Masculina (Foto: Reprodução/Sesi-SP)

Três equipes estão garantidas no mata-mata: Sada Cruzeiro, líder isolado com 47 pontos; Campinas, em segundo lugar com 42; e Praia Clube, em terceiro com 39. Praia e Cruzeiro, que possuem um jogo a menos em relação aos demais, se enfrentam na próxima quarta-feira (18) em partida atrasada da 19ª rodada.

Sete clubes disputam as últimas cinco vagas: Minas, Guarulhos, Monte Carmelo, Goiás, Sesi Bauru, Suzano e Joinville. A distância entre Guarulhos, quinto colocado, e Suzano, nono e primeiro time fora da zona de playoffs, é de apenas dois pontos.

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Guarulhos tem os mesmos 28 pontos do Monte Carmelo, mas fica à frente pelo número de vitórias - dez contra nove. Já Sesi Bauru e Suzano estão empatados em 26 pontos e nove vitórias, porém o time do interior paulista leva vantagem no terceiro critério de desempate: média de sets - 0,93 contra 0,87. O Goiás está no meio do bolo, com 27 pontos.

O Minas fecha o top 4 neste momento com 35 pontos. A equipe mineira está com a classificação encaminhada, tendo margem de sete pontos para Guarulhos e Monte Carmelo a três rodadas do encerramento da fase regular.

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Luta contra o rebaixamento

Joinville tem chances de ir aos playoffs da Superliga, mas ainda pode ser rebaixado (Foto: Luiz Vieira/Joinville)

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Ao mesmo tempo em que vislumbra uma das vagas restantes na próxima fase, o Joinville precisa ficar atento à parte de baixo da tabela. O clube catarinense está em décimo lugar com 21 pontos, quatro à frente do São José, primeira equipe na zona de rebaixamento.

O São José tem como único objetivo permanecer na divisão de elite do vôlei brasileiro. Como já não pode alcançar o Sesi Bauru, oitavo colocado, no número de vitórias, o time concentra suas forças na briga para não cair.

Com apenas três pontos conquistados em 19 partidas, o lanterna JF Vôlei já está rebaixado para a Superliga B da próxima temporada.

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Jogos da 20ª rodada da Superliga Masculina