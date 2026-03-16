Além de Neymar, relembre convocações sem astros que deram o que falar

A convocação do técnico Carlo Ancelotti para amistosos da Seleção Brasileira de Futebol, realizada nesta segunda-feira (16), ficou marcada pela ausência do astro Neymar, do Santos. A escolha do treinador foi motivo de discussões, assim como já aconteceu algumas vezes no mundo dos esportes olímpicos.

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Convocações sem astros intrigam os torcedores, e casos desses já aconteceram em esportes como vôlei, basquete e tênis. Relembre com o Lance!

Ricardinho - 2007

O levantador, titular da posição, foi cortado da lista do Pan-Americano de 2007, sendo pego de surpresa de última hora. Os motivos não foram esclarecidos por Bernardinho, e a polêmica ficou no ar. Em seu lugar, foi chamado Bruninho, o filho do técnico. Ele era a terceira opção e virou reserva imediato do titular Marcelinho, que ganhou a vaga.

Logo após isso, a relação entre Ricardinho e seu então treinador ficou desgastada. No entanto, anos depois, os dois conversaram e o bom relacionamento foi reestabelecido.

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Fernanda Venturini - 2008

A ausência de Fernanda Venturini foi surpresa na convocação do técnico José Roberto Guimarães na preparação para o Grand Prix de 2008, às vésperas dos Jogos Olímpicos de Pequim. Na ocasião, a Seleção Brasileira de Vôlei feminino subiu no lugar mais alto do pódio.

A fim de justificar o fato da levantadora não ter sido chamada, Zé Roberto, em entrevista coletiva na época, afirmou que a jogadora não se inseria nos seus critérios - a atleta teria que ser titular no seu clube, estar em boa forma física, ter participado do ciclo olímpico e ter aceitado todas as convocações para a Seleção.

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Venturini esteve nas Olimpíadas de Seul 1988, Barcelona 1992, Atlanta 1996 e Atenas 2004. No entanto, pausou a carreira em 2006. Após isso, voltou apenas em 2011.

Venturini foi atleta da seleção e casada com Bernardinho (Foto: Julio Cesar Guimaraes/ Lancepress!)

Mari do Vôlei - 2012

Mari do Vôlei sofreu um corte polêmico às vésperas das Olimpíadas de Londres, em 2012. Campeã olímpica em Pequim 2008 com a Seleção Brasileira feminina de vôlei, a jogadora esperava estar no grupo que viria a vencer também a competição na capital inglesa. Porém, suas expectativas não foram atendidas.

Em 2025, Mari, em entrevista ao podcast "Basticast", deu sua versão sobre o caso. Segundo ela, o corte veio após a jogadora recusar uma proposta do Fenerbahçe, que, assim como a Seleção, era treinado pelo José Roberto Guimarães. Na ocasião, ela decidiu seguir no Rexona/Unilever, projeto que atualmente é o Sesc RJ Flamengo. O comandante do time, como é até hoje, era Bernardo Rezende - o Bernardinho.

Segundo ela, "o Zé não gostou disso" e o contato entre Mari e o comandante na Seleção foi ficando cada vez mais frio. Assim, ela afirmou que o motivo do corte da Seleção foi "falta de confiança". No entanto, a jogadora contou que conversou com Zé após o episódio e os dois se resolveram.

Mari do Vôlei foi cortada às vésperas de Londres 2012 (Foto: Reprodução/ Instagram)

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Iziane - 2012

Iziane Marques, ala-armadora da Seleção Brasileira feminina de basquete, também ficou fora da convocação às vésperas das Olimpíadas de Londres 2012. A decisão foi tomada pela comissão técnica e por Hortência, então diretora da Confederação Brasileira de Basquete (CBB).

Segundo os dirigentes, o motivo da ausência na lista foi indisciplina. Iziane levou o namorado para o seu quarto de hotel na concentração em Lille, na França, desrespeitando as regras de conduta.

Iziane Marques, ex-capitã da Seleção Brasileira (Foto: Robson Neves/ CBB)

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Jade Barbosa - 2012

Entrando no mundo da ginástica, Jade Barbosa foi cortada dos Jogos Olímpicos de Londres 2012, a apenas um mês dos Jogos. O motivo foi uma divergência quanto à estampa de um patrocinador no uniforme da Seleção naquele ano.

Jade Barbosa na Rio 2016 (Foto: Ari Ferreira/ Lancepress)

Ausência polêmica de João Fonseca na Copa Davis 2026

Neste ano, a ausência de João Fonseca na convocação da Copa Davis gerou dúvidas nos fãs e foi motivo de polêmica. Após o espanto, foi explicado pelo tenista que a escolha foi dele. Fonseca, sofrendo com dores na lombar, preferiu se resguardar para a disputa do ATP de Buenos Aires, no saibro. Já a Davis aconteceu em quadra rápida coberta.