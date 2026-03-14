Sada Cruzeiro bate Guarulhos e segue líder isolado da Superliga Masculina

Na noite deste sábado (14), no último jogo em casa pela fase classificatória da Superliga Masculina, o Sada Cruzeiro venceu o Guarulhos por 3 sets a 0 pela 20ª rodada da competição. A partida, disputada no Ginásio do Riachão, em Contagem (MG), terminou com parciais de 25/21, 25/15 e 25/20.

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O oposto Oppenkoski, da equipe mineira, foi o maior pontuador do confronto com 16 pontos (12 de ataque e 4 de bloqueio) e recebeu o Troféu VivaVôlei, de melhor em quadra.

A vitória marcou a recuperação do Cruzeiro após as derrotas nas finais do Sul-Americano e da Copa Brasil. Com o resultado, o time celeste alcançou a marca de 50 pontos e se manteve na liderança do campeonato, com cinco pontos de vantagem para o Campinas, segundo colocado.

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O Guarulhos está em sexto lugar, com 28 pontos, e pode ser ultrapassado por outros adversários ao decorrer da rodada.

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Como foi o jogo?

1º SET

As equipes trocaram pontos em side-outs até o Guarulhos abrir 10 a 6, forçando o técnico Filipe Ferraz a pedir o primeiro tempo técnico da partida. Até este momento, o Sada Cruzeiro havia cedido cinco pontos em erros: dois de saque e três de ataque.

A equipe celeste assumiu a frente do marcador no 14 a 13, contando com a significativa melhora no sistema de saque e bloqueio e a virada de bolas importantes com Oppenkoski e Wilian. Na reta final do set, o central Otávio ajudou fazendo três dos últimos quatro pontos do Cruzeiro - dois de ataque e um de bloqueio.

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2º SET

O Cruzeiro começou impondo pressão no saque e nos bloqueios, abrindo 8 a 2. Pelo lado do Guarulhos, o treinador Nery Tambeiro apostou na inversão de 5 e 1, tirando de quadra o capitão Sandro e o oposto Bryan, maior pontuador da Superliga Masculina. As substituições, no entanto, não surtiram o efeito desejado.

O time anfitrião seguiu com o estilo de jogo agressivo e aumentou a vantagem obtida no início da parcial. Com Matheus Brasília distribuindo as jogadas de ataque de forma alternada entre Oppenkoski, William, Otávio e Rodriguinho, o Guarulhos teve dificuldades na marcação e o Cruzeiro fechou o set com tranquilidade.

3º SET

O equilíbrio no placar persistiu até 20 a 17, primeira vantagem considerável do Sada. Além de Guarulhos ter errado cinco vezes no saque, fundamento que o Cruzeiro dominou ao longo do confronto, o atual campeão da Superliga neutralizou as ações ofensivas do adversário e permaneceu com bom aproveitamento nos ataques para confirmar a vitória.

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Próximos compromissos das equipes pela Superliga Masculina

Oppenkoski, do Cruzeiro, maior pontuador e eleito melhor em quadra no duelo contra Guarulhos (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

O Sada Cruzeiro volta à quadra na quarta-feira (18), às 19h (de Brasília), quando enfrenta o Praia Clube fora de casa, em partida atrasada da 19ª rodada. Já o Guarulhos recebe o Sesi Bauru no sábado que vem (21), às 18h30 (de Brasília), pela 21ª rodada da fase classificatória.

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