Douglas Souza 'nocauteia' rival com 2 boladas no rosto em vitória do Cruzeiro

O ponteiro do Sada Cruzeiro, Douglas Souza, acertou duas vezes o rosto do adversário Vinícius Miranda, do Guarulhos, durante a vitória da Raposa por 3 sets a 0 (parciais de 25/19, 29/27 e 25/19), pela semifinal da Copa Brasil. Veja o vídeo!

continua após a publicidade

➡️Senhor Copa Brasil: Filipe Ferraz, o elo entre o passado e o presente do Cruzeiro

PEDRADA do Douglas Souza (Sada Cruzeiro) na cara do jogador do Guarulhos. Uma das pipes mais lindas do Brasil. #VoleiNoSporTV pic.twitter.com/6C1pGXCCW3 — Sávio Duque (@savioduquem) January 29, 2026

O primeiro lance ocorreu no segundo set, quando o placar marcava 13 a 12 para o Guarulhos. O ponteiro recebeu um levantamento preciso para o ataque de pipe (vindo da posição seis) e nocauteou Vini. Imediatamente após o impacto, Douglas levou as mãos à boca e pediu desculpas.

O segundo lance aconteceu no terceiro set, com a Raposa vencendo por 20 a 16. O ponteiro foi acionado na entrada de rede e acertou, novamente, o rosto do adversário, que tentava a defesa na diagonal curta.

continua após a publicidade

— Tadinho! Não é porque eu quero, juro por Deus. Mas acontece. Ele estava bem posicionado e acabou tomando — disse Douglas, com bom humor, após a partida.

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

Além do Cruzeiro, as equipes do Praia Clube, Vôlei Renata e Goiás se classificaram para as semifinais da Copa Brasil, que serão disputadas nos dias 7 e 8 de março no Ginásio Moringão em Londrina-PR.

continua após a publicidade

Douglas Souza foi o principal pontuador da Supercopa (Foto: Divulgação/ CBV)

Como foi o jogo?

O time celeste iniciou a partida pressionando no saque. Na passagem de Otávio pelo serviço, o central anotou dois aces e ajudou a abrir 4 a 1. O Guarulhos reagiu após erros de ataque de Lucão e uma invasão de Douglas Souza, empatando em 4 a 4. O equilíbrio seguiu até o décimo ponto, quando Armoa Morel colocou os paulistas à frente com um ace (12 a 10). Contudo, a Raposa buscou a virada na reta final e, com um ataque eficiente de Lucão, fechou a parcial em 25 a 19.

A segunda parcial foi a mais equilibrada do confronto. As equipes se alternaram na liderança até que o Cruzeiro abriu 22 a 20. Na hora da decisão, o time mineiro foi letal: após uma invasão de Bryan, a Raposa fechou o set em 29 a 27.

O time paulista ainda tentou uma última reação com Álvaro, encostando no placar (14 a 13), mas o bloqueio celeste passou a ditar o ritmo. Com o Guarulhos forçando jogadas e cometendo erros, o Cruzeiro abriu cinco pontos de frente e liquidou a partida com um novo 25 a 19, selando o 3 a 0 no placar agregado.