Duda e Ana Patrícia batem campeãs mundiais e avançam na etapa de João Pessoa

O Brasil assegurou uma presença forte nas quartas de final do Elite 16 de João Pessoa, etapa do Circuito Mundial de vôlei de praia, com duas duplas femininas avançando no torneio. Nesta sexta-feira (13), a Praia de Cabo Branco viu as atuais campeãs olímpicas Ana Patrícia e Duda e a dupla Thâmela e Vic garantirem suas vagas com vitórias convincentes.

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Ana Patrícia e Duda, em um confronto de peso nas oitavas de final, superaram as atuais campeãs mundiais, as letãs Tina e Anastasija, por 2 sets a 0, com parciais de 21/13 e 21/14. O domínio brasileiro no jogo confirmou o favoritismo e carimbou o passaporte para a próxima fase.

Thâmela e Vic também confirmaram a boa fase ao derrotarem as lituanas Ievute e Kliokmanaite em sets diretos (21/13 e 23/21), somando a segunda vitória brasileira nas oitavas de final femininas e mantendo o país na briga pelo título.

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Thamela e Victoria no Elite 16 de João Pessoa 2026 (Foto: Volleyball World)

Eliminação e drama

Apesar dos avanços, o dia também marcou a eliminação de Talita e Taiana. A dupla brasileira foi superada pelas norte-americanas Cruz e Brasher em um jogo dramático de três sets (21/19, 15/21 e 9/1, com desistência). No tie-break, Talita sofreu fortes câimbras, obrigando a dupla a abandonar a partida quando o placar já era desfavorável.

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Situação no masculino

No torneio masculino, o Brasil mantém quatro duplas na fase eliminatória. Evandro e Arthur Lanci e Adelmo e Mateus (que venceram os alemães Just e Wust por 22/20 e 21/17) avançaram diretamente para as oitavas de final.

A repescagem terá um confronto 100% brasileiro que garantirá mais um time nas oitavas: George e Saymon enfrentarão Arthur e Adrielson.

Resultados da fase de grupos e repescagem

Duplas Femininas:

Ana Patrícia/Duda: Perderam para Paul/Kunst (ALE) na fase de grupos (15/21, 21/16 e 15/10). Thâmela/Vic: Venceram Kylie/Maixnerova (TCH) por 21/19 e 21/15. Talita/Taiana: Classificaram-se via repescagem, superando Verena/Thainara (21/18 e 21/15), após terem perdido para Kraft/Cheng (EUA) na fase de grupos. Outras: Carol Horta/Elize Maia venceram Ievute/Kliokmanaite; Verena/Thainara venceram Bisgaard/Hog (DIN).

Duplas Masculinas:

Evandro/Arthur Lanci: Venceram Pedrosa/Campos por 21/13 e 21/19. Arthur/Adrielson: Venceram Bedritis/Rinkevics (LET). Vinicius/Heitor: Perderam para Carracher/Nicolaidis (AUS). Vitor Felipe/Felipe Alves: Perderam para Crabb Tr./Harrison (EUA). George/Saymon: Perderam para Ahman/Hellvig (SUE).

Programação de sábado (14)

Os jogos eliminatórios masculinos ocorrem neste sábado, das 10h às 14h. As quartas de final para ambos os gêneros estão agendadas para o período das 16h às 21h, definindo os semifinalistas do torneio.

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