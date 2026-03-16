Luzia ultrapassa estrela da Seleção Brasileira na liderança do ranking de bloqueios da Superliga

A atuação de Luzia na 20ª rodada da Superliga Feminina 25/26, a décima do returno, a rendeu a liderança do ranking de bloqueios da competição, segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). A jogadora do Barueri ultrapassou a "paredão" Julia Kudiess, atleta da Seleção Brasileira e eleita a 5ª melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025, de acordo com a Volleyball World.

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Em confronto na última quinta-feira (12), Luzia anotou oito pontos de bloqueio na vitória por 3 sets a 0 (25/15, 25/20 e 25/20) sobre o Tijuca. Com isso, chegou à marca de 89 pontos nesse fundamento. Agora na segunda posição, Kudiess soma 87. Antes da 20ª rodada, a central do Minas e da Seleção Brasileira era líder com 83 bloqueios e, na segunda posição, Luzia tinha 81.

Júlia Kudiess em vitória do Minas sobre o Tijuca na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Thiago Mendes)

Top-10 do ranking de pontos de bloqueio na Superliga Feminina 25/26

1 . Luzia (Barueri) - 89 pontos 2 . Júlia Kudiess (Minas) - 87 pontos 3 . Mayany (Sesi Bauru) - 76 pontos 4 . Adenízia (Praia Clube) - 68 pontos 5 . Diana (Sesi Bauru) - 56 pontos 6 . Lara (Fluminense) - 55 pontos 7 . Saraelen (Mackenzie) - 54 pontos 8 . Lívia (Brasília) - 53 pontos 9 . Larissa (Osasco) - 52 pontos 10 . Thaísa (Minas) - 51 pontos

Veja a tabela atualizada da competição

Posição Time Pontos Jogos Vitórias Derrotas 1º Minas 50 20 17 3 2º Sesc RJ Flamengo 49 20 17 3 3º Praia Clube 44 20 15 5 4º Osasco 43 20 14 6 5º Sesi Bauru 38 20 13 7 6º Fluminense 29 20 12 8 7º Maringá 28 20 9 11 8º Mackenzie 24 20 8 12 9º Barueri 19 20 5 15 10º Brasília 18 20 6 14 11º Tijuca 12 20 3 17 12º Sorocaba 6 20 1 19

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