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Luzia ultrapassa estrela da Seleção Brasileira na liderança do ranking de bloqueios da Superliga

Com 87 pontos nesse fundamento. Júlia Kudiess desce para a segunda posição no ranking

Andressa Simões
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 16/03/2026
16:00
Luzia é líder de bloqueios na Superliga Feminina (Foto: Reprodução/ Instagram)
imagem cameraLuzia é líder de bloqueios na Superliga Feminina (Foto: Reprodução/ Instagram)
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A atuação de Luzia na 20ª rodada da Superliga Feminina 25/26, a décima do returno, a rendeu a liderança do ranking de bloqueios da competição, segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). A jogadora do Barueri ultrapassou a "paredão" Julia Kudiess, atleta da Seleção Brasileira e eleita a 5ª melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025, de acordo com a Volleyball World.

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Em confronto na última quinta-feira (12), Luzia anotou oito pontos de bloqueio na vitória por 3 sets a 0 (25/15, 25/20 e 25/20) sobre o Tijuca. Com isso, chegou à marca de 89 pontos nesse fundamento. Agora na segunda posição, Kudiess soma 87. Antes da 20ª rodada, a central do Minas e da Seleção Brasileira era líder com 83 bloqueios e, na segunda posição, Luzia tinha 81.

Júlia Kudiess em vitória do Minas sobre o Tijuca na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Thiago Mendes)
Júlia Kudiess em vitória do Minas sobre o Tijuca na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Thiago Mendes)

Top-10 do ranking de pontos de bloqueio na Superliga Feminina 25/26

    1.
  1. Luzia (Barueri) - 89 pontos
    2. 2.
  2. Júlia Kudiess (Minas) - 87 pontos
    3. 3.
  3. Mayany (Sesi Bauru) - 76 pontos
    4. 4.
  4. Adenízia (Praia Clube) - 68 pontos
    5. 5.
  5. Diana (Sesi Bauru) - 56 pontos
    6. 6.
  6. Lara (Fluminense) - 55 pontos
    7. 7.
  7. Saraelen (Mackenzie) - 54 pontos
    8. 8.
  8. Lívia (Brasília) - 53 pontos
    9. 9.
  9. Larissa (Osasco) - 52 pontos
    10. 10.
  10. Thaísa (Minas) - 51 pontos

Veja a tabela atualizada da competição

PosiçãoTimePontosJogosVitóriasDerrotas

Minas

50

20

17

3

Sesc RJ Flamengo

49

20

17

3

Praia Clube

44

20

15

5

Osasco

43

20

14

6

Sesi Bauru

38

20

13

7

Fluminense

29

20

12

8

Maringá

28

20

9

11

Mackenzie

24

20

8

12

Barueri

19

20

5

15

10º

Brasília

18

20

6

14

11º

Tijuca

12

20

3

17

12º

Sorocaba

6

20

1

19

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