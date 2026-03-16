Luzia ultrapassa estrela da Seleção Brasileira na liderança do ranking de bloqueios da Superliga
Com 87 pontos nesse fundamento. Júlia Kudiess desce para a segunda posição no ranking
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A atuação de Luzia na 20ª rodada da Superliga Feminina 25/26, a décima do returno, a rendeu a liderança do ranking de bloqueios da competição, segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV). A jogadora do Barueri ultrapassou a "paredão" Julia Kudiess, atleta da Seleção Brasileira e eleita a 5ª melhor jogadora de vôlei do mundo em 2025, de acordo com a Volleyball World.
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Em confronto na última quinta-feira (12), Luzia anotou oito pontos de bloqueio na vitória por 3 sets a 0 (25/15, 25/20 e 25/20) sobre o Tijuca. Com isso, chegou à marca de 89 pontos nesse fundamento. Agora na segunda posição, Kudiess soma 87. Antes da 20ª rodada, a central do Minas e da Seleção Brasileira era líder com 83 bloqueios e, na segunda posição, Luzia tinha 81.
Top-10 do ranking de pontos de bloqueio na Superliga Feminina 25/26
- Luzia (Barueri) - 89 pontos
- Júlia Kudiess (Minas) - 87 pontos
- Mayany (Sesi Bauru) - 76 pontos
- Adenízia (Praia Clube) - 68 pontos
- Diana (Sesi Bauru) - 56 pontos
- Lara (Fluminense) - 55 pontos
- Saraelen (Mackenzie) - 54 pontos
- Lívia (Brasília) - 53 pontos
- Larissa (Osasco) - 52 pontos
- Thaísa (Minas) - 51 pontos
Veja a tabela atualizada da competição
|Posição
|Time
|Pontos
|Jogos
|Vitórias
|Derrotas
1º
Minas
50
20
17
3
2º
Sesc RJ Flamengo
49
20
17
3
3º
Praia Clube
44
20
15
5
4º
Osasco
43
20
14
6
5º
Sesi Bauru
38
20
13
7
6º
Fluminense
29
20
12
8
7º
Maringá
28
20
9
11
8º
Mackenzie
24
20
8
12
9º
Barueri
19
20
5
15
10º
Brasília
18
20
6
14
11º
Tijuca
12
20
3
17
12º
Sorocaba
6
20
1
19
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