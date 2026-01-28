Com a lesão da líbero Laís, a responsabilidade de capitã da equipe do Sesc RJ Flamengo passou para Karina. E, em vitória do Rubro-Negro sobre o Osasco por 3 sets a 0 (25/21, 25/17 e 25/22), nesta terça-feira (27), a ponteira mostrou que não sentiu a pressão, e sua ótima atuação a rendeu o Troféu VivaVôlei de melhor da partida.

continua após a publicidade

➡️ Após apagão no ginásio, Flamengo vence Osasco em clássico nacional pela Superliga Feminina

➡️ Tudo sobre os esportes Olímpicos agora no WhatsApp. Siga o nosso novo canal Lance! Olímpico

No duelo contra a equipe osasquense, Karina marcou nove pontos, entre seis de ataque, dois de bloqueio e um de saque. Mais do que o número de bolas colocadas no chão, a atuação da jogadora ficou marcada também por sua boa marcação de bloqueio e eficiência nos passes e defesas.

Ao fim da partida, a ponteira deixou claro que seu título de capitã é temporário e ela "não vê a hora" de Laís voltar a ação. A líbero sofreu uma entorse no joelho direito durante o treino do último dia 19 e, desde então, não participou dos dois jogos que o Rubro-Negro disputou, ainda sem previsão de volta.

continua após a publicidade

— Eu, como capitã, estou só esperando minha amiga (Laís) voltar. Ela é meu "braço direito e esquerdo". Mas espero ter contribuído bem para a equipe e ter conseguido passar boas energias.

Laís, líbero do Sesc RJ Flamengo (Foto: Divulgação/ CRF)

➡️ Apagão no Tijuca interrompe duelo entre Sesc Flamengo e Osasco na Superliga

Para Karina, a "obediência tática" da equipe do Flamengo foi o fator decisivo para o resultado da partida contra o Osasco. O duelo começou acirrado, mas no segundo e terceiro sets, o Flamengo se mostrou dominante na maior parte do tempo.

continua após a publicidade

— Foi um jogo muito equilibrado, mas eu acho que no final a gente conseguiu se superar. Taticamente, conseguimos ter a consistência no jogo inteiro em tudo o que o Bernardinho e a comissão técnica nos passaram — completou a ponteira.

O Rubro-Negro é o líder da Superliga Feminina. Até aqui, o time tem apenas uma derrota em 15 jogos e soma 40 pontos.

Próximo compromisso do Flamengo na Superliga Feminina

O Sesc RJ Flamengo volta à quadra nesta sexta-feira (30) em duelo carioca contra o Tijuca, a partir das 18h30 (de Brasília).

+Aposte na vitória do seu time na Superliga

*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.