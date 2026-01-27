Apagão no Tijuca interrompe duelo entre Sesc Flamengo e Osasco na Superliga

O clássico de maior rivalidade do vôlei brasileiro feminino teve um desfecho inesperado na noite desta terça-feira (27). Em partida antecipada da 18ª rodada da Superliga Feminina, o duelo entre Sesc RJ Flamengo e Osasco precisou ser paralisado após um apagão atingir o Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

Luz do ginásio voltou aos poucos após 20 minutos sem energia (Foto: Andressa Simões / Lance!)

O incidente ocorreu no terceiro set, no momento em que o time comandado por Bernardinho vencia a parcial por 21 a 18. O Rubro-Negro já havia vencido os dois primeiros sets e estava próximo de fechar a conta quando as luzes do ginásio se apagaram, forçando a interrupção imediata pela arbitragem.

Como estava o jogo entre Sesc Flamengo e Osasco?

Com casa cheia, o Flamengo entrou em quadra novamente sem a líbero Laís, que se recupera de uma entorse no joelho direito. Victória, reserva imediata, assumiu a posição e deu conta do recado em um jogo de alta intensidade.

1º SET

O início da partida foi equilibrado, com os dois elencos demonstrando bons volumes de jogo. Bernardinho chegou a parar o jogo quando o Osasco vencia por 14 a 12. Na volta, a oposta Tainara brilhou com uma sequência de ace e ataque do fundo, virando para 17 a 16. Empurrado pela torcida, o Flamengo manteve a consistência e fechou a parcial em 25 a 21, com Simone Lee explorando o bloqueio.

2º SET

A segunda parcial manteve a tônica do equilíbrio até o décimo ponto. O lance determinante veio quando Victória salvou uma bola difícil nas placas de publicidade, inflamando o ginásio. O esforço se converteu em um bloqueio rubro-negro e, a partir daí, o time da casa deslanchou. Com ataques precisos de Simone Lee, o Flamengo fechou em tranquilos 25 a 17.

3º SET

O terceiro set começou com o Flamengo tentando liquidar a fatura, abrindo 6 a 3. O Osasco, resistente, tentava encostar no placar para evitar a derrota por 3 a 0. A equipe carioca vencia por 20 a 17 quando Luizomar de Moura pediu tempo técnico para tentar reorganizar as visitantes.

Na volta do tempo, após a disputa de mais alguns pontos, a energia do ginásio falhou no momento em que o placar apontava 21 a 18 para o Sesc Flamengo. Jogadoras e comissões técnicas aguardaram em quadra o protocolo de espera da CBV para o restabelecimento das luzes.