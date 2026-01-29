menu hamburguer
Vôlei

Com três equipes brasileiras, grupos do Sul-Americano masculino de vôlei são definidos

As equipes participantes foram divididas em três chaves; Cruzeiro, Campinas e Minas são os times brasileiros

Mariana Quélhas
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porThiago Fernandes,
Dia 29/01/2026
09:24
Sada Cruzeiro x Swehly Sports Club no Mundial de Clubes 2025 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
imagem cameraSada Cruzeiro x Swehly Sports Club no Mundial de Clubes 2025 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)
Nesta quinta-feira (28), a Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV) realizou o sorteio que definiu os grupos do Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino 2026, que será disputado em Campinas, São Paulo, entre 25 de fevereiro e 1 de março. Nove equipes, incluindo três representantes brasileiros, foram divididas em três chaves. O Vôlei Renata (Campinas), anfitrião do torneio, está no Grupo A.

Os clubes do Brasil foram distribuídos em grupos distintos, prometendo duelos continentais desde a fase inicial:

GRUPO A

  • Vôlei Renata (BRA)
  • San Lorenzo (ARG)
  • Deportivo Muran (CHI)

GRUPO B

  • Sada Cruzeiro (BRA)
  • Banfield (ARG)
  • Lagomar (URU)

GRUPO C

  • Itambé Minas (BRA)
  • Ciudad (ARG)
  • Deportivo JML (EQU)

Campinas vence São José na Superliga (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)
Vôlei Renata em partida contra o São José (Foto: Pedro Teixeira/Vôlei Renata)

Formato de disputa do Sul-Americano

Em cada grupo, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O torneio, que repete o número de participantes da edição anterior, reúne equipes de diferentes países sul-americanos em cinco dias de competição intensa. A importância da disputa é elevada, já que o campeão garante a cobiçada vaga no Mundial de Clubes.

Na edição de 2025, o pódio foi dominado por equipes brasileiras. O Sada Cruzeiro sagrou-se campeão ao vencer o Praia Clube na final, conquistando seu 11º troféu continental, enquanto o Sesi Bauru ficou com a terceira posição.

Apesar da definição dos grupos, a entidade organizadora ainda não divulgou o formato completo das fases eliminatórias após a etapa de grupos, nem os detalhes da tabela oficial com datas e horários específicos dos confrontos.

Itambé Minas x Neurologia Ativa - Superliga Masculina 24/25. Créditos: Hedgard Moraes/ MTC
Itambé Minas x Neurologia Ativa - Superliga Masculina 24/25. Créditos: Hedgard Moraes/ MTC

