Com três equipes brasileiras, grupos do Sul-Americano masculino de vôlei são definidos
As equipes participantes foram divididas em três chaves; Cruzeiro, Campinas e Minas são os times brasileiros
Nesta quinta-feira (28), a Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV) realizou o sorteio que definiu os grupos do Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino 2026, que será disputado em Campinas, São Paulo, entre 25 de fevereiro e 1 de março. Nove equipes, incluindo três representantes brasileiros, foram divididas em três chaves. O Vôlei Renata (Campinas), anfitrião do torneio, está no Grupo A.
Os clubes do Brasil foram distribuídos em grupos distintos, prometendo duelos continentais desde a fase inicial:
GRUPO A
- Vôlei Renata (BRA)
- San Lorenzo (ARG)
- Deportivo Muran (CHI)
GRUPO B
- Sada Cruzeiro (BRA)
- Banfield (ARG)
- Lagomar (URU)
GRUPO C
- Itambé Minas (BRA)
- Ciudad (ARG)
- Deportivo JML (EQU)
Formato de disputa do Sul-Americano
Em cada grupo, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O torneio, que repete o número de participantes da edição anterior, reúne equipes de diferentes países sul-americanos em cinco dias de competição intensa. A importância da disputa é elevada, já que o campeão garante a cobiçada vaga no Mundial de Clubes.
Na edição de 2025, o pódio foi dominado por equipes brasileiras. O Sada Cruzeiro sagrou-se campeão ao vencer o Praia Clube na final, conquistando seu 11º troféu continental, enquanto o Sesi Bauru ficou com a terceira posição.
Apesar da definição dos grupos, a entidade organizadora ainda não divulgou o formato completo das fases eliminatórias após a etapa de grupos, nem os detalhes da tabela oficial com datas e horários específicos dos confrontos.
