Com três equipes brasileiras, grupos do Sul-Americano masculino de vôlei são definidos

Nesta quinta-feira (28), a Confederação Sul-Americana de Voleibol (CSV) realizou o sorteio que definiu os grupos do Campeonato Sul-Americano de vôlei masculino 2026, que será disputado em Campinas, São Paulo, entre 25 de fevereiro e 1 de março. Nove equipes, incluindo três representantes brasileiros, foram divididas em três chaves. O Vôlei Renata (Campinas), anfitrião do torneio, está no Grupo A.

Os clubes do Brasil foram distribuídos em grupos distintos, prometendo duelos continentais desde a fase inicial:

GRUPO A

Vôlei Renata (BRA)

San Lorenzo (ARG)

Deportivo Muran (CHI)

GRUPO B

Sada Cruzeiro (BRA)

Banfield (ARG)

Lagomar (URU)

GRUPO C

Itambé Minas (BRA)

Ciudad (ARG)

Deportivo JML (EQU)

Formato de disputa do Sul-Americano

Em cada grupo, os três times se enfrentam em turno único. Ao fim das disputas, os três primeiros colocados e o segundo melhor avançam às semifinais, e assim segue até a decisão. O torneio, que repete o número de participantes da edição anterior, reúne equipes de diferentes países sul-americanos em cinco dias de competição intensa. A importância da disputa é elevada, já que o campeão garante a cobiçada vaga no Mundial de Clubes.

Na edição de 2025, o pódio foi dominado por equipes brasileiras. O Sada Cruzeiro sagrou-se campeão ao vencer o Praia Clube na final, conquistando seu 11º troféu continental, enquanto o Sesi Bauru ficou com a terceira posição.

Apesar da definição dos grupos, a entidade organizadora ainda não divulgou o formato completo das fases eliminatórias após a etapa de grupos, nem os detalhes da tabela oficial com datas e horários específicos dos confrontos.

