A noite desta terça-feira (27) marcou a disputa de um dos maiores clássicos do voleibol nacional. Em jogo antecipado da 18ª rodada da Superliga Feminina, o Sesc RJ Flamengo superou o Osasco por 3 sets a 0, nas parciais 25/21, 25/17 e 25/22. A partida ficou paralisada por cerca de 50 minutos, após uma queda de luz no Ginásio do Tijuca Tênis Clube, no Rio de Janeiro.

O Rubro-Negro novamente não contou com a líbero Laís, que se recupera de uma entorse no joelho direito. Em seu lugar, jogou Victória, reserva imediata da posição.

Com o resultado, o Flamengo segue na liderança da Superliga Feminina, com 40 pontos. Em 15 jogos, o time sofreu apenas uma derrota. Já o Osasco é o quarto colocado da tabela, somando 30 pontos.

Como foi o jogo?

1º SET

Quem começou no saque foi o Flamengo, mas o foi o Osasco o primeiro time a pontuar, abrindo 2 a 0. No entanto, o Rubro-Negro não deixou barato e Simone Lee explodiu a torcida que lotava o Tijuca com um bloqueio direto para o chão. O início da partida foi equilibrado, com os dois elencos demonstrando bons volumes de jogo e eficiência no ataque, além de precisas marcações de bloqueio. Bernardinho parou o jogo pela primeira vez quando o placar marcava 14 a 12 para o adversário.

Na volta da pausa, foi a vez de Tainara brilhar. A oposta fez um ace e, em seguida, colocou a bola no chão vinda do fundo. Essa sequência colocou o Flamengo na frente, no 17 a 16, e foi vez de Luizomar pedir tempo técnico. A partir daí, o confronto seguiu com traços equilibrados, e o Rubro-Negro chegou ao 21 a 19 após um disputado rally animar a torcida rubro-negra. Embalado pelo público, o time da casa abriu distância e chegou ao set point no 24 a 20. O Osasco salvou o primeiro, mas o Flamengo levou a primeira parcial por 25 a 21, com Simone Lee explorando o bloqueio.

2º SET

A segunda parcial foi aberta com um ace da ponteira Karina. O Osasco chegou ao 3 a 2, após um bloqueio simples parar o ataque "de China" da central Vivian. A partir daí, como esperado para um duelo desse calibre, os times passaram a se alternar à frente do placar. O Osasco espaçou no 10 a 8, mas logo viu o adversário chegar ao empate com dois pontos em sequência. O 13º ponto do Flamengo terminou com um incrível bloqueio, depois de, ao longo do rally, Victória ter salvado uma bola difícil em direção às placas de publicidade do fundo da quadra, agitando o ânimo dos torcedores e das jogadoras.

Na sequência, o Rubro-Negro abriu três pontos de vantagem, no 16 a 13. O Osasco encostou, mas, em mais um rally de pura garra e bolas salvas, o Flamengo chegou ao 18 a 15. As visitantes demonstraram resistência, mas não foi suficiente para conter o ímpeto rubro-negro que, em ataque de Simone Lee, levou a segunda parcial por 25 a 17.

Flamengo vence Osasco no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Paula Reis/ Flamengo)

3º SET

Assim como as outras, a terceira parcial também teve um início equilibrado, mas em ritmo um pouco abaixo. O Flamengo abriu 6 a 3, mas, imponente, o Osasco não permitiu que uma distância maior fosse construída. Mesmo assim, o Rubro-Negro seguiu na frente, impedindo que o adversário chegasse ao empate.

Nesse embalo, a equipe da casa permaneceu na frente até o final, mesmo com o adversário encostado no retrovisor. Quando perdia por 20 a 17, Luizomar de Moura parou o jogo, na última tentativa de arrumar a equipe osasquense. Na reta final da partida, no 21 a 18, um apagão no Ginásio do Tijuca interrompeu a partida, que ficou paralisada por cerca de 50 minutos. Na volta, o Osasco demonstrou uma reação, mas não foi suficiente, e o Flamengo fechou a parcial em 25 a 22, vencendo o clássico por 3 sets a 0.

Próximos compromissos pela Superliga Feminina

O Sesc RJ Flamengo volta à quadra nesta sexta-feira (30) em duelo carioca contra o Tijuca, a partir das 18h30 (de Brasília). Já o Osasco enfrenta o Mackenzie no sábado (31), às 21h30 (de Brasília).

