Semifinais definidas! Veja o chaveamento da Copa Brasil masculina de vôlei

O Moringão, em Londrina (PR), será palco das semifinais da Copa Brasil masculina de vôlei no dia 7 fevereiro, com a promessa de grandes emoções. O torneio, que reúne os oito primeiros colocados do primeiro turno da Superliga, já tem seus quatro finalistas definidos: Praia Clube, Cruzeiro, Campinas e Goiás. As equipes garantiram a vaga após vencerem seus duelos de quartas de final nesta semana, com os confrontos eliminatórios decididos em jogo único.

Chaveamento da semifinal

Semifinais da Copa Brasil masculina de vôlei - 7 de fevereiro

Praia Clube x Goiás - horário a definir

Campinas x Cruzeiro - horário a definir

As semifinais reservam um eletrizante clássico mineiro entre Praia Clube e Cruzeiro, enquanto Campinas duelará com a grande surpresa da competição, o Goiás. A Confederação Brasileira de Vôlei (CBV) ainda definirá os horários exatos das partidas. Vale lembrar que o campeão da Copa Brasil assegura vagas na Supercopa 2026 e no Sul-Americano de Clubes 2027.

Sada Cruzeiro x Vôlei Guarulhos BateuBet nas quartas da Copa Brasil de vôlei 2026 (Foto: Agência i7/Sada Cruzeiro)

O caminho até a semifinal

O primeiro a carimbar o passaporte foi o Praia Clube, que superou o Suzano na última segunda-feira, em Uberlândia, por 3 sets a 1 (parciais de 25/20, 25/22, 20/25 e 25/20).

Na quarta-feira, o Cruzeiro confirmou o favoritismo ao bater o Guarulhos por 3 sets a 0 (25/19, 29/27 e 25/19) no ginásio do Riacho, em Contagem, selando o confronto regional na próxima fase.

Já o Campinas conquistou a vaga em uma virada dramática contra o Sesi-Bauru na terça-feira. Jogando no Ginásio do Taquaral, a equipe campineira venceu por 3 sets a 1 (21/25, 25/16, 28/26 e 27/25). O levantador Bruninho foi o destaque da partida, eleito o melhor jogador em quadra.

Completando o quarteto de semifinalistas, o Goiás protagonizou a maior zebra da competição ao eliminar o atual campeão Minas em um confronto de cinco sets. A equipe goiana, estreante no torneio, venceu na Arena UniBH, em Belo Horizonte, com parciais de 23/25, 26/24, 19/25, 25/17 e 13/15.

