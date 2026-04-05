O chocolate do Brasil de Bernardinho na final do Mundial de Vôlei Masculino de 2006

A seleção masculina de vôlei viveu entre 2002 e 2006 um período de hegemonia absoluta no cenário mundial, conquistando quatro Ligas Mundiais - competição que deu lugar à Liga das Nações -, dois Campeonatos Mundiais, uma Copa do Mundo e uma Olimpíada. No último ano deste recorte, veio o segundo título mundial da equipe comandada por Bernardinho, com um verdadeiro chocolate na final: 3 sets a 0 sobre a Polônia, em pouco mais de uma hora de partida e com direito a um 25 a 12 logo na primeira parcial.

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Um bi mundial soberano e com sabor de chocolate

André Nascimento em Brasil x Polônia pela final do Mundial de 2006 (Foto: Divulgação/FIVB)

O Brasil superou a seleção polonesa na decisão do Campeonato Mundial de 2006, realizado no Japão, com parciais de 25/12, 25/22 e 25/17. Com duração de 1h10, é até hoje a final mais rápida da história do torneio.

Entre os titulares, estavam o levantador Ricardinho, pioneiro nas bolas longas e rápidas; o oposto André Nascimento, maior pontuador do jogo com 14 acertos; os ponteiros Giba e Dante, ambos vivendo o auge de suas carreiras; os centrais Gustavo Endres - mais experiente - e André Heller - recém-promovido no time; e o líbero Serginho Escadinha, que àquela altura já era tido como melhor da posição no mundo.

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Treinada pelo argentino Raúl Lozano, a Polônia chegou invicta ao confronto decisivo. Por outro lado, a seleção brasileira teve uma derrota para a França por 3 sets a 1 ainda na primeira fase, mas depois empilhou vitórias. Um a um, os adversários foram ficando para trás, e o esquadrão do técnico Bernardinho só veio a perder dois sets após o revés francês: um para Bulgária na segunda fase, por 25 a 20, e outro para Sérvia e Montenegro na semifinal, por 25 a 19.

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Na final, uma atuação praticamente perfeita do Brasil no ataque, com aproveitamento de quase 60% das bolas. O bloqueio marcou nove pontos, além de ter sido fundamental no amortecimento de jogadas adversárias e, consequentemente, na formação de contragolpes. A recepção teve aproveitamento de quase 70%, com destaque para a atuação de Giba, efetivo tanto no passe quanto no ataque. O ponteiro acabou eleito MVP da competição.

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MVP do Mundial de 2006, Giba beija o troféu do campeonato (Foto: Divulgação/FIVB)

Relembre a campanha do Brasil no Mundial de 2006

1ª FASE

1º lugar do Grupo B com 9 pontos

Brasil 3 x 1 Cuba (21/25, 25/19, 25/15 e 25/22)

Brasil 3 x 0 Grécia (25/19, 25/18 e 25/16)

Brasil 1 x 3 França (25/20, 22/25, 23/25 e 27/29)

Brasil 3 x 0 Austrália (25/19, 25/19 e 25/23)

Brasil 3 x 0 Alemanha (25/13, 25/21 e 25/22)

2ª FASE

1º lugar do Grupo F com 13 pontos

Brasil 3 x 0 EUA (25/19, 25/18 e 25/23)

Brasil 3 x 0 República Tcheca (25/22, 25/20 e 26/24)

Brasil 3 x 0 Itália (25/23, 25/20 e 25/20)

Brasil 3 x 1 Bulgária (25/22, 20/25, 25/22 e 25/16)

SEMIFINAL

Brasil 3 x 1 Sérvia e Montenegro (25/19, 15/25, 25/22 e 25/12)

FINAL

Brasil 3 x 0 Polônia (25/12, 25/22 e 25/17)

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