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MVP do Carioca, Simone Lee exalta 'volta por cima' do Sesc Flamengo

Rubro-Negro havia perdido para o Fluminense na fase classificatória

PorAndressa SimõesRio de Janeiro (RJ)
13/10/2026 22:13
Atualizado há 1 minutos
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Esta terça-feira (13) foi dourada para os rubro-negros. No Ginásio do Hebraica, o Sesc RJ Flamengo venceu o Fluminense por 3 sets a 0 (25/18, 25/21 e 25/23) e conquistou o título do Campeonato Carioca de vôlei. Simone Lee foi eleita a melhor jogadora do torneio e exaltou a volta por cima da equipe, depois de ter perdido para o Tricolor na fase classificatória.

A ponteira norte-americana comandou o time de Bernardinho na final. Apenas três dias antes, o Sesc RJ Flamengo havia sido derrotado pelo Fluminense, em casa, por 3 sets a 1, perdendo o direito também ao mando de quadra na decisão do torneio, que contou também com o Tijuca. Mas a resposta rubro-negra foi à altura na revanche desta terça (13).

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— Não é fácil voltar depois de uma derrota, e eu me sinto que voltamos muito bem. Nós decidimos que estaríamos mais determinadas com base no que nós podemos fazer como time, e eu realmente acho que nós aproveitamos o desafio, e foi realmente incrível.

Simone Lee ataca em Fluminense x Sesc RJ Flamengo na final do Carioca de vôlei
Simone Lee ataca em Fluminense x Sesc RJ Flamengo na final do Carioca de vôlei (Foto: Julliana Nascimento/CRF)

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Agora, o Sesc RJ Flamengo já vira a chave para a Superliga, principal compromisso da temporada. O Rubro-Negro estreia na competição contra o Barueri, às 21h (de Brasília) desta segunda-feira (19). Para Simone Lee, a equipe leva lições valiosas do Carioca. Na pré-temporada, a equipe conquistou o título da amistosa Copa Supervôlei.

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— Como sempre, todo mundo vai jogar duro todas as partidas, então isso é uma grande lição, é claro. E nós temos as ferramentas para ir muito longe na Superliga, e eu acho que a coisa mais importante para mantermos em mente é que nós podemos fazer isso, e vai ser baseado em nós e em como nós performamos. Em como nós continuamos empurrando o outro, seja nos treinos ou nas partidas. Eu acho que essa é a coisa mais importante.

➡️ Sesc Flamengo bate Fluminense e é campeão carioca

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