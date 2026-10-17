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Minas sofre, mas vence Brusque na abertura da Superliga de vôlei

Atual vice-campeão iniciou competição com vitória no tie-break, neste sábado (17)

PorGuilherme VeigaRio de Janeiro (RJ)
17/10/2026 21:08
Supervisionado porThiago Fernandes,
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Jogadoras do Minas Abel Moda Vôlei em uniforme azul comemorando durante a Superliga de vôlei
Thaisa cumprimenta jogadoras do Minas na estreia da Superliga (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

A Superliga feminina de vôlei começou testando o coração dos torcedores. Na noite deste sábado (17), Minas e Brusque protagonizaram um duelo de reviravoltas pelo jogo de abertura da competição, na Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG). A equipe da casa e atual vice-campeã saiu vitoriosa com placar de 3 sets a 2, nas parciais de 25/19, 25/22, 21/25, 17/25 e 17/15.

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Diante da sua torcida, o Minas parecia encaminhar tranquilamente a primeira vitória da temporada. O time comandado por Leandro Visotto chegou a abrir 2 a 0 e teve 19 a 12 de vantagem no terceiro set. Sob o embalo da oposta Camila Mesquita, maior pontuadora da partida com 33 pontos, o Brusque não só reagiu na parcial como no confronto como um todo, forçando o tie-break.

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As equipes fizeram um set de desempate equilibrado, trocando pontos a todo instante. Principal pontuadora do Minas com 18 acertos, a oposta Jheovana virou as duas últimas bolas necessárias para obter a diferença mínima e sacramentou a vitória minastenista. Em votação popular, a central Thaisa foi eleita a melhor jogadora em quadra.

No vôlei, o tie-break confere dois pontos ao time vencedor e um ao perdedor. Assim, tanto Minas quanto Brusque pontuaram com o resultado. Outros cinco jogos acontecem entre segunda (19) e terça-feira (20) pela primeira rodada da Superliga de vôlei.

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Minas em bloqueio na Superliga, jogadoras azuis pulando com a bola amarela na frente da rede
Hilary Johnson ataca em Minas x Brusque pela Superliga feminina de vôlei (Foto: Hedgard Moraes/MTC)

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Brasília x Osasco

🗓️ Segunda-feira, 19 de outubro
⏰ 18h30 (de Brasília)
📍 Ginásio da Federação de Voleibol do Distrito Federal - Brasília, DF

Sesi Bauru x Mackenzie

🗓️ Segunda-feira, 19 de outubro
⏰ 18h30 (de Brasília)
📍 Arena Paulo Skaf - Bauru, SP

Sesc RJ Flamengo x Paulistano Barueri

🗓️ Segunda-feira, 19 de outubro
⏰ 21h (de Brasília)
📍 Ginásio do Tijuca Tênis Clube - Rio de Janeiro, RJ

Fluminense x Londrina

🗓️ Terça-feira, 20 de outubro
⏰ 18h30 (de Brasília)
📍 Ginásio da Hebraica - Rio de Janeiro, RJ

Praia Clube x Pinheiros

🗓️ Terça-feira, 20 de outubro
⏰ 21h (de Brasília)
📍 Ginásio do Uberlândia Tênis Clube - Uberlândia, MG

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