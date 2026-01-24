Destaques da Superliga, Julia Kudiess e Jaque medem forças na Copa Brasil

Pelas quartas de final da Copa Brasil, Minas e Maringá se enfrentam às 18h30 (de Brasília) deste sábado (24). Jaque, oposta do time paranaense, e Julia Kudiess, central da equipe mineira, destacam-se nas estatísticas da Superliga Feminina em aspectos decisivos na partida: ataque e bloqueio, respectivamente. Assim, elas são peças essenciais de seus times e podem desequilibrar a partida em busca de uma vaga nas semifinais.

Segundo estatísticas oficiais da Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), Jaque é a quinta maior pontuadora da Superliga, com 238 pontos marcados. Já Kudiess lidera a lista de maiores bloqueadoras. Até aqui, a central anotou 62 pontos nesse fundamento.

Em entrevista ao Lance!, Jaque projetou o que deverá ser feito para atravessar o "paredão" que é Kudiess. Para ela, "ter lucidez" nas tomadas de decisão será um aspecto fundamental, tendo em vista o potencial de bloqueio da adversária. Mesmo com esse obstáculo, a oposta se mostra positiva em relação ao confronto contra o Minas.

— As expectativas são as melhores possíveis. Nosso time está crescendo a cada treino/ jogo e podemos usar isso ao nosso favor.

Jaque na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Reprodução/ Instagram)

Já Julia Kudiess aposta no desempenho coletivo do Minas para amenizar o ataque de Jaque. Ao Lance!, a atleta exaltou o trabalho que vem sendo construído pela equipe ao longo da Superliga.

— Frear o ataque da Jaque ou de qualquer outra atacante adversária não depende apenas de uma de nós, é um trabalho em conjunto, seja na defesa ou nos ataques. Portanto, precisamos nos manter firmes e atentas durante todo o jogo.

— Vivemos uma grande fase, com bom desempenho nos ataques, defesas e bloqueios e, jogando em casa, somos ainda mais fortes — completou Kudiess.

Julia Kudiess, camisa 8, é líder de bloqueios na Superliga Feminina 25/26 (Foto: Divulgação)

Informações de Minas x Maringá pela Superliga Feminina

✅ FICHA TÉCNICA

MINAS X MARINGÁ

COPA BRASIL VÔLEI FEMININO - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: sábado, 24 de janeiro de 2026, às 18h30h (de Brasília)

📍 Local: Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Sportv2 e streaming VBTV.

