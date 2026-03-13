Douglas Souza: a um passo do retorno à Seleção Brasileira de vôlei

Douglas Souza começou na Seleção Brasileira ainda na base, em 2011. Na sua caminhada, teve como maior conquista o ouro olímpico na Rio 2016. Depois das Olimpíadas de Tóquio 2020, decidiu se aposentar da amarelinha, alegando problemas com a saúde mental. No entanto, a porta está prestes a ser reaberta, e o ponteiro de 30 anos está próximo a voltar a vestir a camisa da Seleção, sob o comando de Bernardinho.

Segundo a assessoria do jogador, procurada pelo Lance!, representar o Brasil nas quadras voltou aos planos de Douglas, que "entende que seu melhor papel é entregar o melhor em quadra para conquistar essa oportunidade".

A trajetória de Douglas Souza na Seleção Brasileira de vôlei

Convocado por Bernardinho, Douglas, tratado na época como jovem promessa, disputou os Jogos do Rio 2016 como sua primeira Olimpíada, aos 20 anos. Após isso, acumulou ótimas atuações com a camisa verde-amarela.

A melhor delas foi no Mundial de 2018, edição em que, com as lesões de Lucarelli e Leal, ele assumiu o comando da entrada de rede brasileira. Sem sentir a pressão, Douglas foi o grande destaque do time na campanha que terminou com a medalha de prata. No entanto, já em 2021, nos Jogos de Tóquio, perdeu espaço no elenco, quando viu seus companheiros de posição retornarem ao plantel titular.

Douglas Souza perdeu espaço em Tóquio 2020 (Foto: Gaspar Nóbrega/COB)

Depois das Olimpíadas, em 2022, Douglas surpreendeu ao anunciar sua aposentadoria da Seleção Brasileira. O atleta alegou problemas pessoais e com a saúde mental.

Já às vésperas de Paris 2024, com Bernardinho de volta ao comando, foi feito a Douglas o convite de retornar à amarelinha para a disputa da Liga das Nações daquele ano. Porém, o atleta se recusou e se manteve fiel à sua justificativa.

Agora, as expectativas são que o jogador do Cruzeiro, aos 30 anos, esteja de volta à equipe e contribua em uma posição que foi problema para o Brasil em Paris. Na última edição dos Jogos, a Seleção caiu ainda nas quartas de final.

