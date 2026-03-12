Com foco na base, vôlei do Vasco está de volta à Federação do Estado do Rio de Janeiro

Clube tradicional no futebol, o Vasco da Gama busca chegar a esse patamar também no vôlei. Com esse objetivo, o time voltou à Federação do Estado do Rio de Janeiro após 14 anos fora. O foco inicial será na base feminina. Já no futuro, o clube quer abrir portas também para o masculino e, quem sabe, chegar à tão sonhada Superliga.

A ideia de voltar à Federação partiu da constatação do Vasco de estar ausente de um esporte "popular com um público fiel e familiar", segundo Telon Bernardes, gestor do vôlei do clube. Ele conta também que acompanhava sua filha em treinos da modalidade, e sempre era questionado por ela do porquê o Cruz-Maltino não ter seu time, o que o suscitou a vontade de iniciar o projeto no clube.

No primeiro ano de retorno à VôleiRio, o Vasco terá três categorias femininas: sub-15, sub-17 e sub-19. Para Telon, este período será crucial para o desenvolvimento da modalidade dentro da instituição, o que, segundo ele, foi viabilizado na gestão do presidente Pedrinho, à frente do Cruz-Maltino desde 2024.

— Será um ano de muita resiliência por conta das limitações, mas certamente um ano crucial para o mercado perceber que o Vasco tem o voleibol como modalidade abraçada.

Telon Bernardes, gestor do vôlei do Vasco, em visita à VôleiRio (Foto: Divulgação/ VôleiRio)

Os planos do Vasco envolvem participar de tradicionais competições de base ao redor do Brasil, ainda este ano, como a Taça Paraná, a Copa Minas e a Gigantes da Rede. Já os treinos são realizados dentro do Complexo do Estádio de São Januário, no Ginásio Antônio Soares Calçada, conhecido como "Forninho".

No entanto, o planejamento do clube visa não apenas aos torneios e aos resultados, mas também à construção de "uma nova cultura" no Vasco, com o objetivo de solidificar a modalidade e, a partir daí, buscar espaço em pódios e no cenário profissional. Por ora, o foco é nas categorias de base e "sem queimar etapas".

Apesar do tempo afastado, a importância do Vasco no vôlei carioca é histórica. O clube de São Cristovão é um dos fundadores da VôleiRio, que está próxima a completar 90 anos, em 2028. Ainda segundo Telon, o retorno significa também um prosseguimento de marcas características da instituição, pautada em questões sociais.

— O fomento do esporte em um clube como o nosso, que historicamente sempre protegeu os menos favorecidos, entregando melhores oportunidades no desenvolvimento físico, mental e emocional, reflete naturalmente na ajuda de uma sociedade mais saudável — completou o gestor do vôlei do Vasco.

