Gabi Guimarães disputa primeiro título do ano pelo Conegliano

Após a vitória do Conegliano, time da brasileira Gabi Guimarães, neste sábado (24), a equipe italiana disputará a final da Copa Itália, que pode ser o primeiro título da ponteira em 2026. Pela semifinal, o Conegliano venceu o Novara por 3 sets a 0, com parciais de 25-23, 25-20 e 25-21, e Gabi foi eleita a melhor em quadra.

O adversário da final será conhecido após o resultado de Scandicci e Chieri, que disputam a segunda semifinal também neste sábado. A decisão, por sua vez, acontecerá no domingo (25), às 11h (horário de Brasília), e terá transmissão da VBTV. O Conegliani busca o sétimo título consecutivo no torneio e conta com a experiência de Gabi para mais uma conquista – agora com o contrato renovado até 2029.

Na última quarta-feira (21), a equipe italiana anunciou a renovação do contrato da capitã da Seleção Brasileira feminina de vôlei por mais quatro temporadas. Gabi chegou ao time italiano em 2024 e, desde então, venceu quase tudo que disputou (Supercopa Italiana, Copa Itália, Campeonato Italiano, Mundial de Clubes e Champions League), menos o Mundial de Clubes, quando ficou em segundo lugar. Nos prêmios individuais, foi eleita MVP do Campeonato Italiano e melhor ponteira da Champions.

— Permanecer aqui é a escolha certa para mim. Encontrei a situação ideal. Quanto mais me adapto à rotina diária, mais aprecio o ambiente e o estilo de vida desta região e deste clube. Ficar aqui pelos próximos anos significa saber que estarei ao lado dos melhores atletas do mundo, com uma comissão técnica altamente qualificada e em um ambiente de alto nível onde me sinto confortável e valorizada. Isso é essencial para que eu possa dar o meu melhor em quadra e buscar o nível de excelência que almejo — disse Gabi em nota publicada pelo clube.

