Apesar de susto, Osasco supera líder Minas e sobe na Superliga Feminina

Em reedição da final da Copa Brasil 2026, o Osasco novamente superou o Minas. Desta vez, foi em duelo válido pela 20ª rodada, a nona do returno, da Superliga Feminina. Na ArenaUniBH, em Belo Horizonte (MG), o time paulista derrotou o atual líder da tabela por 3 sets a 1, nas parciais 25/20, 26/24, 17/25 e 25/22.

Com os três pontos, o Osasco ultrapassa o Praia Clube - que ainda joga na rodada - e chega à terceira posição, com 43 pontos, dois à frente do time mineiro. Já o Minas, com 50 pontos, permanece na ponta da tabela da Superliga.

Como foi o jogo?

1º set

O início da partida foi acirrado, e ambos os times tinham dificuldade em se desgarrar no placar. A primeira boa vantagem construída na partida foi um 11 a 7 para o Osasco - momento em que o técnico Lorenzo Pintus parou o jogo. Na volta, o time paulista continuou dominante, embora o Minas tenha ameaçado encostar no placar. Assim, o Osasco levou a primeira parcial por 25 a 20, após ataque para baixo da oposta Bianca Cugno.

2º set

O Minas, contando com o apoio da torcida, voltou melhor para o segundo set e abriu 9 a 6, forçando Luizomar de Moura a pedir tempo. Após isso, o Osasco, com "a casa arrumada" se equiparou ao adversário e assumiu o controle do placar. No entanto, desperdiçou alguns set points e viu a parcial quase escorrer pelas mãos. Mesmo assim, o Osasco se recuperou e venceu por 26 a 24.

Minas e Osasco se enfrentaram no returno da Superliga Feminina 25/26 (Foto: Divulgação/ Minas Tênis Clube)

3º set

Assim como na segunda, o Minas construiu vantagem na terceira parcial, abrindo 12 a 5. Correndo atrás no placar, o esforço do Osasco não foi suficiente à boa atuação mineira. Assim, a equipe conquistou seu primeiro set na partida por 25 a 17, em ace de Julia Kudiess.

4º set

Já na parcial seguinte, o cenário se inverteu novamente, e o Osasco começou dominante. Porém, viu o Minas construir uma ótima sequência, impulsionada por Thaísa, e virar no 12 a 11. Nesse cenário, a reta final do set foi acirrada, e quem se deu melhor foi o time paulista, que fechou a parcial em 25 a 22, após ponto de Bianca Cugno.

Próximos compromissos das equipes pela Superliga

O Osasco volta à quadra no dia 20 de março, sexta-feira. A equipe enfrenta o Praia Clube a partir das 21h (de Brasília). Já o Minas, na mesma data, mede forças com o Sesi Bauru, às 19h30 (de Brasília).