AO VIVO: Minas e Maringá se enfrentam pela Copa Brasil feminina de vôlei

Na noite deste sábado (24), Minas e Maringá se enfrentam em partida válida pelas quartas de final da Copa Brasil feminina de vôlei. A partida acontece na Arena UniBH, em Belo Horizonte, valendo a classificação para a semifinal. Acompanhe os lances do jogo em tempo real!

Com três títulos da Copa Brasil, o Minas segue na briga pela liderança da Superliga. Do outro lado, o Maringá tenta um feito inédito, já que nunca passou das quartas de final da competição.

Maringá vence Fluminense no returno da Superliga 25/26 (Foto: Reprodução)

Primeira semifinal da Copa Brasil definida

Líder da Superliga e classificado em primeiro para a Copa Brasil, o Sesc Flamengo avançou sem dificuldades ao superar o Paulistano Barueri por 3 sets a 0. Na busca pela vaga na decisão, a equipe disputará o clássico com o Osasco, que se classificou após eliminar o Fluminense em uma batalha de cinco sets.

Após a semifinal, o título da Copa Brasil será definido nesta quarta-feira (28), e o vencedor garante a vaga na Supercopa e no Sul-Americano de Clubes 2027. O atual campeão é o Osasco, que em 2025 superou o Sesi-Bauru por 3 sets a 1 na grande final.

Veja o calendário da Copa Brasil

Quartas de final

Semifinais

27 de janeiro, terça-feira

Sesc Flamengo x Osasco

Minas ou Maringá x Praia Clube ou Sesi Bauru

Final

28 de fevereiro

✅ FICHA TÉCNICA

MINAS X MARINGÁ

COPA BRASIL VÔLEI FEMININO - QUARTAS DE FINAL

📆 Data e horário: sábado, 24 de janeiro de 2026, às 18h30h (de Brasília)

📍 Local: Arena UniBH, em Belo Horizonte (MG)

📺 Onde assistir: Sportv2 e streaming VBTV.

