Ana Patrícia e Duda conquistam o ouro e encerram jejum de 28 anos do Brasil nas Olimpíadas

Duda e Ana Patrícia vibrando ao vencer o primeiro set contra as canadenses (Foto: CARL DE SOUZA / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 09/08/2024 - 18:38 • Paris (FRA)

É OURO! Ana Patrícia e Duda venceram a dupla Melissa e Brandie por 3 sets a 2, nesta sexta-feira (9), nas areias da Torre Eiffel, em Paris, na França. A partida foi bem agitada e competitiva, no entanto, as brasileiras levaram a melhor e conquistaram a tão sonhada medalha dourada após 28 anos.

(Foto: Jeff PACHOUD / AFP)

COMO FOI A PARTIDA?

Melissa e Brandie começaram com maior volume de jogo. Sem deixar a bola cair, a dupla canadense abriu seis pontos de vantagem: 8 a 2. Duda e Ana Patrícia começaram a reagir, mesmo tomando algumas decisões erradas. No entanto, quando se acertaram em quadra, as brasileiras aumentaram o ritmo e a virada veio: 18 a 17. O set se estendeu bastante, mas terminou bem para o Brasil, que fechou em 26 a 24.

Já no segundo set, o ritmo das brasileiras diminuiu e as canadenses aproveitaram o mau desempenho das brasileiras. Melissa e Brandie voltaram a forçar os saques e defenderem bem. Assim, abriram sete de vantagem: 18 a 11. E claro, tiveram toda a tranquilidade para fechar em 21 a 12.

No tie-break, as brasileiras começaram melhor que as canadenses e reagiram após à derrota no segundo set. Melissa e Brandie cometeram diversos erros que ajudaram o Brasil. O set do ouro olímpico foi de um ataque de Ana Patrícia, que fechou por 15 a 10.

Ana Patrícia e Duda conquistaram o segundo ouro do Brasil no vôlei de praia. O primeiro foi conquistado por Jaqueline Silva e Sandra Pires, em Atlanta 1996.