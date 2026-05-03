Decisiva no ataque, Michelle vive transformação no Praia Clube

A ponteira Michelle precisou dar um salto de confiança para assumir um novo papel no Praia Clube. Acostumada a atuar como ponteira de composição, aumentando a qualidade do passe, a veterana trabalhou ao longo da temporada para ganhar protagonismo no ataque. O resultado se viu na manhã deste domingo (3), quando anotou 14 pontos e foi decisiva na conquista do título da Superliga.

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A mudança foi uma proposta do técnico Rui Moreira, que assumiu o comando do time de Uberlândia na temporada 2025/2026. A estratégia visava aumentar as opções ofensivas e evitar que Caffrey e Fingall ficassem sobrecarregadas.

— O Rui sempre colocou na minha cabeça que eu poderia jogar mais atacando e não ser só essa passadora, me tornar uma jogadora mais completa. O papel dele foi fundamental em me passar essa confiança, isso fez toda a diferença. É possível jogar atacando mais, especialmente hoje, que as nossas estrangeiras estavam muito marcadas - avaliou Michelle.

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O treinador que a qualidade e experiência da jogadora foram fundamentais para a adaptação no modelo de jogo. Rui ainda citou a capitã da Seleção Brasileira, Gabi Guimarães, como referência de ponteira decisiva no passe e ataque, algo que considera crucial no vôlei moderno.

— Eu lembro que, na primeira conversa que tive com a Michelle, falei que ela era uma jogadora muito importante para o time, como uma ponteira de composição, mas tinha condição de rodar bolas, dentro de um formato de jogo que ainda ia demorar pra conseguirmos encaixar. Ia mudar abordagens da bola, corrida, ia mudar muita coisa, e seria um processo demorado. No vôlei de hoje, não se tem mais uma jogadora para atacar e outra para passar, precisa ter um equilíbrio - explicou.

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A veterana Michelle anotou 14 pontos na final da Superliga (Foto: Divulgação/ CBV)

Evolução nos playoffs

O Praia Clube alcançou o tricampeonato da Superliga, após uma vitória por 3 a 0 sobre o Minas, na manhã deste domingo (3). O desempenho na decisão e nos playoffs contrasta com uma temporada irregular da equipe, que enfrentou pressões internas e externas. Para Michelle, o trabalho psicológico feito especialmente durante as eliminatórias foi a virada de chave para a conquista do título.

— Teve um determinado momento em que a gente não tinha mais nem confiança na gente. O trabalho com nosso psicólogo foi muito importante. Em todas as sessões, ele falou sobre Davi derrubar Golias. Estatisticamente, nosso time era o menor na Superliga, então a gente enfrentar a equipe do Flamengo, uma equipe alta e favorita, a equipe do Minas, com jogadoras enormes e consagradas... Nosso psicólogo sempre lembrava que a gente seria capaz de derrubar o gigante - contou.

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