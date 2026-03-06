A Praia de Icaraí, em Niterói (RJ), será palco do Areia Games, torneio inédito de vôlei de praia que reúne seis das principais duplas femininas do mundo - três brasileiras e outras três estrangeiras. A edição de estreia acontece nos dias 21 e 22 de março, com entrada gratuita e transmissão pela TV Globo e pelo Sportv.

Os realizadores do evento preveem impactos positivos para o município da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O prefeito Rodrigo Neves destacou a oportunidade de inspirar jovens no esporte por meio do protagonismo das atletas que estarão em ação, além dos benefícios para a economia e o turismo local.

— Receber as melhores jogadoras de vôlei de praia do mundo é motivo de orgulho para a cidade. Estamos falando de um espetáculo esportivo que valoriza o protagonismo feminino, inspira nossas meninas e movimenta a economia local, fortalecendo o turismo e a imagem de Niterói como capital dos esportes de areia.

Diretor-geral do Areia Games e sócio do Sportlab, empresa organizadora do campeonato, Luiz Paulo Moura ressaltou a importância do fortalecimento da cultura do vôlei de praia e outros esportes de areia na cidade.

— Mais do que um evento, nosso objetivo com o Areia Games é criar uma plataforma dedicada à comunidade de fãs e praticantes dos esportes de areia, e ao lifestyle que envolve esse território. Sempre unindo relevância esportiva, conteúdos multiplataforma, experiências proprietárias e impacto social.

Além do jogo: Areia Games terá clínicas e ações sociais esportivas

Medalhistas de ouro em Atlanta 1996, Sandra Pires e Jackie Silva darão aulas de vôlei de praia no Areia Games (Foto: Reprodução)

Entre sexta-feira (20) e sábado (21), o Areia Games oferecerá três clínicas de vôlei de praia ministradas pelas primeiras campeãs olímpicas da modalidade, Jackie Silva e Sandra Pires, e pela veterana Talita, vice-campeã do Circuito Brasileiro em 2025 ao lado de Taiana. As aulas serão realizadas na quadra principal.

Já o Instituto Compartilhar, organização social fundada pelo técnico Bernardinho, promoverá clínicas esportivas nas quadras de mini vôlei para alunos do projeto e de escolas municipais de Niterói.

