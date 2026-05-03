Seleção da Superliga com ponteiras estrangeiras preocupa Zé Roberto

O time ideal da Superliga Feminina de Vôlei, revelado neste domingo (3), após a decisão entre Praia Clube e Minas, acendeu um alerta para o técnico José Roberto Guimarães. As norte-americanas Simone Lee e Payton Caffrey foram eleitas as melhores ponteiras da competição, o que, para o comandante da Seleção Brasileira, sinaliza a falta de opções no setor.

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— Quando algumas jogadoras estrangeiras, as ponteiras, são as melhores do nosso campeonato, eu fico preocupado, porque isso quer dizer que as nossas não estão no mesmo nível. Sem querer desmerecer absolutamente ninguém, mas essas meninas que foram as melhores ponteiras não seriam as melhores em um Campeonato Turco, ou no Campeonato Italiano. A gente tem que pensar muito no nível e ser justo na nossa avaliação, a gente tem muito o que melhorar nesse quesito ponteira pra jogar de igual pra igual com as grandes seleções do mundo - analisou o técnico, que acompanhou a final no Ginásio do Ibirapuera.

Além das ponteiras, outras duas "gringas" apareceram na seleção da Superliga: a argentina Bianca Cugno, eleita melhor oposta, e a norte-americana Jenna Grey, escolhida para o posto de levantadora - mais um setor cuja renovação de talentos preocupa Zé Roberto.

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— A gente poderia ter um número maior de ponteiras no Brasil, que é o grande "calcanhar de Aquiles", além de novas levantadoras. Tem algumas posições que a gente tá bem, e algumas posições que a gente ainda precisa. Se for olhar, tem alguns outros países que estão à nossa frente em termos de ponteiras. A gente tá investindo e tentando melhorar, mas isso requer experiência internacional, substância - analisou.

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Seleção será convocada nesta semana

A um mês da estreia na Liga das Nações de Vôlei (VNL), Zé Roberto fará a convocação das Seleções A e B nesta quarta-feira (6). A composição de uma segunda equipe é a principal novidade desta temporada e, para o treinador, representa a oportunidade de observar mais nomes de perto, ampliando a vivência com o grupo. A princípio, a ideia é que as atletas do time B participem apenas de treinamentos e, a depender do desempenho, sejam relacionadas para jogos caso passem a integrar o time principal.

Zé Roberto já convocou três nomes antecipadamente para a temporada: as centrais Diana e Luzia, além da líbero Marcelle. A levantadora Bruninha também foi convidada para participar dos treinamentos. O Brasil estreia na VNL contra a Holanda, no dia 3 de junho, em Brasília.

O técnico José Roberto Guimarães participou da homenagem às atletas Carol Gattaz e Camila Brait na final da Superliga (Foto: Divulgação/ CBV)

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