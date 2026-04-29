Campeã olímpica de vôlei de praia se emociona com homenagem no CDV, em Saquarema

Após quatro meses dedicados ao cuidado da saúde mental, Duda Lisboa voltou a participar de torneios de vôlei de praia ao lado de Ana Patrícia. Em abril, a maratona de competições trouxe a dupla campeã olímpica para Saquarema, no Rio de Janeiro, onde a atleta sergipana de 27 anos deu mais um passo no processo de reconexão com a modalidade ao ver pela primeira vez seu nome e rosto eternizados no Centro de Desenvolvimento de Voleibol.

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A recém-reformada base de treinamento das seleções adulta e de base abriga uma exposição com as principais conquistas do vôlei brasileiro na quadra e na praia, de times femininos e masculinos. O ouro de Duda e Ana Patrícia nas Olimpíadas de Paris 2024 é destacado em um quadro, junto às outras três medalhas douradas do Brasil nos Jogos: Jackie Silva e Sandra Pires, em Atlanta 1996; Emanuel e Ricardo, em Atenas 2004; e Alison Mamute e Bruno Schmidt, na Rio 2016.

Além disso, Duda mostrou pelas redes sociais que ela e a parceira de jogo foram agraciadas com quartos próprios no CDV. Em um pequeno gesto que simboliza o reconhecimento por um feito enorme, os nomes das atletas foram gravados em portas lado a lado. Na mesma publicação, é possível ver que a foto da dupla no pódio foi colocada em uma das quadras indoor do centro de treinamento.

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Ao Lance!, Duda definiu a homenagem como um sonho de infância realizado. Ainda criança, a campeã olímpica estabeleceu como meta ter a sua imagem entre as dos grandes ídolos do esporte no país, justamente o que o ouro na Cidade Luz em 2024 proporcionou.

— Eu lembro que, quando eu era criança, eu disse: 'Será que um dia a gente vai conseguir isso?'. Quando íamos assistir o treino na quadra, nós víamos as fotos (das seleções campeãs olímpicas). Acho que, psicologicamente, eu deixei um lugar especial guardado. Eu mentalizava, fazia o meu melhor pra tentar buscar, sabe? E deu certo, que bom que deu. Nós fizemos de tudo pra colocar o Brasil novamente no topo do pódio depois de 28 anos.

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Duda Lisboa em ação na etapa de Saquarema do Circuito Mundial (Foto: Dhavid Normando/FV Imagem/CBV)

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A 'benção' da pioneira

Em 2012, quando as conquistas ainda eram apenas sonhos, Duda representou o Brasil no Mundial Sub-19 de Vôlei de Praia com apenas 13 anos de idade. A jovem sergipana era treinada pela mãe e ex-jogadora Cida Lisboa nos campeonatos de base. Na seleção, sua técnica era Jackie Silva, medalhista de ouro em Atlanta 1996 ao lado de Sandra Pires. O CDV sediou a preparação para o torneio.

Emocionada com a homenagem em Saquarema, Duda relembrou o início da carreira e o fato de ter sido convocada, mesmo muito nova, pela primeira campeã olímpica da história do vôlei de praia. A jogadora também aproveitou o momento para fazer uma reflexão sobre sua trajetória.

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— Eu lembro que eu fui com a minha mãe na minha primeira convocação, que era a minha técnica naquela época nos torneios de base. Na seleção, era a Jackie. Voltar para o lugar que você ficou durante toda a sua trajetória, em Saquarema, é muito especial. Eu fico feliz de ter colocado história dentro do Centro de Desenvolvimento. Foi muito trabalho, foi duro. Então, você lembra de tudo que fez e, muitas vezes, tem que parar e pensar. Porque a gente vive nesse jogo a jogo, treino a treino todo dia, e não para. Quando você para e reflete, é algo muito incrível.

Aos 13 anos, Duda foi convocada para a Seleção Brasileira sub-19 de vôlei de praia (Foto: Divulgação/CBV)

Resultados de Duda e Ana Patrícia em 2026

Duda e Ana Patrícia em ação na etapa de Saquarema do Circuito Mundial (Foto: Dhavid Normando/FV Imagem/CBV)

Duda e Ana Patrícia somam três medalhas em cinco torneios nesta temporada. No Circuito Mundial, conquistaram a prata na etapa de João Pessoa (PB), enquanto no Circuito Brasileiro levaram o bronze em Saquarema (RJ) e o ouro em Brasília (DF). A dupla segue na capital federal para a disputa da terceira etapa Elite do Circuito Mundial, que começa nesta quarta-feira (29).

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